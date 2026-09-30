Boca lanzó su cuenta oficial en inglés y estallaron los memes

El Xeneize presentó nuevos perfiles en redes sociales destinados al público internacional. La promoción incluyó un video con varios jugadores hablando en inglés y rápidamente se llenó de cargadas y comentarios en las redes.

Hoy 22:27

Boca lanzó una nueva cuenta oficial completamente en inglés con el objetivo de ampliar su alcance internacional y acercarse a los hinchas que no hablan español.

Para presentar la novedad, el club publicó un video en sus redes sociales en el que participaron distintos integrantes del plantel profesional saludando en inglés. La iniciativa no tardó en generar repercusión y rápidamente aparecieron memes, bromas y comentarios de los usuarios.

Entre los protagonistas estuvieron Enner Valencia, Sebastián Villa, Facundo Herrera, Rodolfo Arruabarrena y Lautaro Di Lollo, entre otros.

Uno de los que más atención generó fue Di Lollo, cuyo saludo volvió a ser comparado con otras intervenciones recientes que ya se habían viralizado entre los hinchas.

La repercusión fue tal que hasta Ander Herrera se sumó a las bromas surgidas a partir del video.

Con esta iniciativa, Boca busca reforzar su presencia global y generar contenido pensado específicamente para una audiencia internacional, aprovechando el alcance que el club tiene fuera de Argentina.