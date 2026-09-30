Zamora cruzó a Milei por sus insultos: “No se puede seguir naturalizando esta violencia presidencial”

El senador santiagueño se refirió al mensaje del Presidente contra la comunicadora y cuestionó el tono utilizado, al tiempo que expresó su solidaridad y pidió no aceptar este tipo de expresiones desde la máxima autoridad del país.

Hoy 20:54

El senador nacional Gerardo Zamora se refirió este miércoles a los fuertes mensajes publicados por el presidente Javier Milei contra la periodista Maru Duffard y cuestionó el tono utilizado por el mandatario. A través de sus redes sociales, el exgobernador santiagueño expresó su solidaridad con la comunicadora y pidió no naturalizar este tipo de expresiones.

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En su mensaje, Zamora aclaró que no buscaba involucrarse en una confrontación política con el Presidente. “No tengo intención de confrontar, o subirme a la pelea entre la -bastante deteriorada- investidura presidencial, dedicada a agredir periodistas o cualquiera que piense distinto con una violencia verbal irreproducible”, manifestó.

Sin embargo, remarcó que consideraba necesario pronunciarse por el tenor de los agravios dirigidos contra Duffard. “Pero por favor, no se puede seguir naturalizando esta violencia presidencial hacia las mujeres”, sostuvo.

A continuación, el senador santiagueño lanzó una de las frases centrales de su publicación: “No es de hombre insultar así, a una mujer”. Según expresó, este tipo de situaciones no deberían ser aceptadas como parte del debate público.

Zamora también cuestionó que una agresión de ese tipo provenga de la máxima autoridad del país. “No merecemos en nuestro país que la máxima autoridad agreda de esta manera a ninguna mujer”, escribió, y agregó que aceptar este tipo de situaciones implicaría “caer en lo más bajo de la escala humana como sociedad”.

Finalmente, el senador expresó de manera explícita su respaldo a la periodista: “Mi solidaridad con la periodista Maru Duffard”.

El pronunciamiento se produjo luego de que Milei publicara en su cuenta de X distintos mensajes en los que descalificó a la periodista de Infobae, a quien dirigió fuertes insultos y cuestionamientos por sus posiciones políticas. El intercambio generó repercusiones en redes sociales y motivó el pronunciamiento de Zamora.