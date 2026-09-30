“Son temas delicados que afectan a las personas”: Guido Kaczka rompió el silencio tras la denuncia a Joaquín Levinton

El conductor de Es mi sueño fue consultado por la situación judicial que involucra al músico de Turf y jurado del programa de eltrece.

Hoy 20:13

La denuncia judicial contra Joaquín Levinton por presunto abuso sexual y amenazas generó una fuerte repercusión y también puso el foco sobre el futuro del músico como jurado de Es mi sueño, el programa de eltrece conducido por Guido Kaczka.

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En medio del revuelo, la prensa fue a buscar la palabra del conductor y productor, quien eligió mantener una postura medida y evitó hacer comentarios sobre el caso: “Mirá, con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas”, expresó Guido al ser consultado por la situación que atraviesa Levinton, tal como se pudo ver en Intrusos.

Lejos de entrar en detalles, el conductor insistió en que no considera apropiado abordar públicamente un asunto que se encuentra en el ámbito judicial: “No voy a hablar de esto por una cuestión de cautela y por ser muy prudente, como me parece que hay que ser”, sostuvo.

Una de las principales preguntas que surgieron tras conocerse la denuncia es qué ocurrirá con la participación de Levinton en Es mi sueño. Sin embargo, Kaczka evitó confirmar si el cantante continuará como jurado o si habrá modificaciones en el ciclo: “Insisto, y mil disculpas porque entiendo su trabajo, pero son temas en los que hay que ser cauteloso y eso es lo que intento y lo que voy a hacer desde mi lugar”, remarcó ante las cámaras.

Cuando le preguntaron específicamente cómo atraviesa la situación y si había hablado con el músico, Guido volvió a poner un límite a sus declaraciones: “No son cosas que hablaría acá en televisión, son temas tan delicados que afectan a las personas y la cosa me parece que tiene que ser, de mi parte por mi lugar y mi función, con mucha cautela”, explicó. Y cerró: “Veo lo que pasa a través de ustedes, pero en cuanto a mí el asunto es la cautela”.