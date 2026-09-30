Javier Milei volvió a pedir por su reelección y prometió “los mejores cuatro años de la historia argentina”

Durante su participación en el Coloquio de IDEA, el Presidente volvió a referirse a las elecciones del próximo año y aseguró que, si obtiene un segundo mandato, “vendrán los mejores cuatro años de la historia argentina”.

Hoy 20:04

El presidente Javier Milei volvió a referirse este miércoles a su intención de competir por la reelección en 2027 y planteó que su principal desafío electoral dependerá de los resultados de su propia gestión. “Mi rival soy yo mismo”, sostuvo al ser consultado por una eventual candidatura del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

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Las declaraciones se produjeron durante su participación virtual en el Coloquio de IDEA, donde Milei trazó además un escenario para un eventual segundo mandato y anticipó una profundización del programa de reformas que impulsa el Gobierno.

En ese marco, aseguró que, si recibe nuevamente el respaldo de los argentinos en las urnas, la velocidad de las reformas aumentará a partir del 11 de diciembre de 2027.

“La velocidad de las reformas será única e irrepetible en el mundo”, afirmó el mandatario, quien además sostuvo que durante un eventual nuevo período de gobierno llegarían “los mejores cuatro años de la historia”.

Milei también vinculó sus expectativas electorales con la conformación del Congreso. Según su planteo, un buen resultado para La Libertad Avanza permitiría ampliar la representación oficialista en ambas cámaras y avanzar con mayor velocidad en los proyectos pendientes.

Qué dijo sobre Kicillof

Durante su exposición, el Presidente fue consultado por la posibilidad de enfrentar a Axel Kicillof en las elecciones presidenciales del próximo año.

Lejos de concentrar su respuesta en el mandatario bonaerense, Milei sostuvo que el resultado dependerá principalmente del desempeño de su administración y volvió a poner el foco en las transformaciones económicas que pretende mostrar antes de los comicios.

La reelección ya forma parte de la estrategia política del oficialismo. En las últimas semanas, dirigentes de La Libertad Avanza y sectores aliados comenzaron a mantener conversaciones de cara a 2027, mientras el Gobierno busca sostener su agenda económica y ampliar los acuerdos legislativos.

En ese contexto, Milei volvió a proyectar los resultados de su programa hacia un eventual segundo mandato y aseguró que 2028 sería un año clave para comenzar a observar con mayor fuerza los efectos de las reformas.