Escándalo en Diputados: gritos, insultos y forcejeos entre Juan Grabois y legisladores libertarios

El diputado de Unión por la Patria protagonizó fuertes cruces con Jairo Guzmán y Gerardo Huesen durante el plenario que debate el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Otros legisladores tuvieron que intervenir para separarlos.

Hoy 19:10

La primera reunión en la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional terminó este miércoles con un fuerte episodio entre legisladores del oficialismo y la oposición. Durante el plenario de las comisiones hubo gritos, insultos y forcejeos que obligaron a otros diputados a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

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La tensión comenzó mientras exponía la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien cuestionaba distintos aspectos de la iniciativa. En ese contexto se produjo un cruce con el diputado de La Libertad Avanza Jairo Guzmán, representante de Santa Cruz.

En medio de la discusión, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois se levantó de su asiento y se dirigió hacia Guzmán. Según el registro del episodio, ambos intercambiaron manotazos, mientras otros legisladores intentaban intervenir para separarlos.

La situación escaló cuando apareció en escena el diputado tucumano de La Libertad Avanza Gerardo Huesen, quien comenzó a increpar a Grabois y lo llamó “cagón”.

Grabois dejó entonces el cruce con Guzmán y avanzó hacia Huesen. Los diputados Agustín Rossi y Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, junto al libertario Álvaro Martínez, intentaron contenerlo para evitar que el enfrentamiento continuara.

Finalmente, Grabois y Huesen quedaron cara a cara, en medio de gritos y recriminaciones, mientras sus compañeros buscaban separarlos y restablecer el orden dentro del recinto.

El episodio tuvo lugar durante el primer plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, presididas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

Qué establece el proyecto que se debate

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Poder Ejecutivo, busca ampliar el régimen de sanciones contra quienes participen en actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

La iniciativa ratifica el reclamo argentino sobre esos territorios y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía. Según los fundamentos oficiales, también apunta a sancionar la explotación considerada ilegítima, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado frente a amenazas externas.

Entre los cambios planteados se encuentra la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio que amplía el alcance a recursos naturales renovables y no renovables. El proyecto contempla penas de prisión, multas e inhabilitaciones para determinadas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.

La iniciativa también propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, para coordinar políticas vinculadas con defensa, inteligencia, economía y protección de infraestructura crítica.

Estos puntos generaron cuestionamientos de algunos sectores opositores e incluso de espacios que suelen acompañar iniciativas del oficialismo. Entre los planteos se encuentran las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo y el alcance de las modificaciones relacionadas con Defensa e Inteligencia.

El oficialismo busca acelerar el tratamiento

Más allá del enfrentamiento ocurrido durante el plenario, La Libertad Avanza mantiene su intención de avanzar con el proyecto durante octubre.

El cronograma oficial contempla una segunda reunión con invitados para el 6 de octubre, jornada en la que el oficialismo buscaría firmar los dictámenes. Luego, la intención es convocar a una sesión especial el 7 de octubre para llevar la iniciativa al recinto.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Carlos Zapata, había anticipado antes del comienzo del debate que la discusión tendría el tiempo necesario y que existían coincidencias en algunos puntos, aunque también diferencias entre los distintos bloques.