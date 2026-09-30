Una mujer denunció a un vecino por matar de un disparo a su perro en el barrio La Católica

El hecho habría ocurrido alrededor de las 6:20 de este miércoles sobre calle Julio Marcos. Una vecina aseguró que el animal se encontraba en la vía pública cuando recibió un disparo y señaló a un hombre del sector como presunto autor.

Hoy 18:11

Un grave episodio generó conmoción este miércoles por la mañana en el barrio La Católica, donde una vecina denunció que un perro fue muerto de un disparo en plena vía pública.

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Según el relato brindado a este medio, el hecho ocurrió alrededor de las 6:20 de la mañana sobre calle Julio Marcos. La mujer explicó que se trataba de un perro callejero al que alimentaba y cuidaba habitualmente, y que incluso solía dormir en el garaje de su vivienda.

De acuerdo con su versión, el animal se encontraba en la vereda de una casa situada frente al domicilio de un vecino cuando recibió un disparo de arma de fuego.

La denunciante identificó como presunto autor a un hombre mayor de edad, de apellido Chaparro, vecino del sector, y aseguró que habría efectuado el disparo desde el garaje de su vivienda.

Siempre según el testimonio aportado, una vecina habría presenciado la secuencia y posteriormente se comunicó con la mujer para contarle lo sucedido.

La denunciante remarcó además que el episodio se produjo en la vía pública y con vecinos fuera de sus casas, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes del sector.

También sostuvo que, según su conocimiento, no sería la primera vez que el hombre protagoniza un hecho de estas características y aseguró que existiría al menos un antecedente similar.

Por el momento, la información corresponde al relato aportado por la denunciante y no se precisaron detalles sobre una eventual intervención policial o judicial.