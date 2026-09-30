Lo que debes saber sobre garantías: derechos del consumidor en Argentina

En Argentina, el Código Civil y Comercial establece que los consumidores tienen derecho a garantías mínimas de 6 meses para productos nuevos, lo que es fundamental para proteger tus intereses. Sin embargo, a menudo, los consumidores se enfrentan a situaciones confusas donde les dicen que no tienen derecho a reclamar.

Hoy 18:12

El tema de garantía es fundamental para todos los consumidores en Argentina. Desde la reforma del Código Civil y Comercial en 2015, se establecieron derechos claros que protegen a los individuos en caso de que un producto presente fallas. Este marco legal asegura que ante problemas, el consumidor tiene el derecho a exigir reparaciones, cambios o incluso devoluciones.

Según el artículo 10 de la Ley de Defensa del Consumidor, los productos nuevos deben tener una garantía mínima de seis meses, lo que significa que cualquier defecto de fabricación debe ser atendido sin costo adicional. Sin embargo, muchas veces, las empresas intentan evadir esta responsabilidad alegando causas que no son válidas.

Es común que los consumidores se enfrenten a situaciones donde los vendedores o fabricantes niegan la validez de la garantía o intentan aplicar condiciones que no corresponden. Esto puede ser frustrante, pero es importante conocer que la ley está de tu lado y que existen mecanismos para hacer valer tus derechos.

Cuando un producto presenta un defecto, el consumidor tiene el derecho a elegir entre la reparación, el reemplazo o la devolución del dinero. En este sentido, es clave que guardes todos los comprobantes de compra y la documentación relacionada, ya que son fundamentales para realizar cualquier reclamo.

Además, si el producto no es reparado o reemplazado en un plazo razonable, el consumidor puede exigir una solución más efectiva, como la devolución del dinero. Sin embargo, esto debe ser planteado formalmente y, en caso de negativa, se pueden iniciar acciones legales a través de la defensa del consumidor.

En Argentina, los organismos de defensa del consumidor, como la Secretaría de Comercio y los centros de atención al consumidor, están disponibles para asesorar a las personas que necesiten ayuda con sus reclamos. Es importante que los consumidores se informen y utilicen estos recursos para no ser despojados de sus derechos.

Recuerda que conocer tus derechos en materia de garantías no solo te protege a ti, sino que también contribuye a mejorar el comportamiento de las empresas en un mercado cada vez más exigente. Así, un consumidor informado es un consumidor empoderado.