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La Municipalidad de la Capital aplicó una multa a la empresa Aguas de Santiago por derrames de líquidos cloacales

La Municipalidad de la Capital sancionó a la empresa tras constatar vuelcos sobre la calzada en las calles Urquiza e Independencia, donde se ejecutan trabajos de reparación de conductos cloacales.

Hoy 18:14

La Dirección de Control de Gestión de la Municipalidad de la Capital aplicó una multa a la empresa Aguas de Santiago por los derrames de líquidos cloacales registrados en la zona céntrica de la ciudad.

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El procedimiento se originó luego de que inspectores municipales constataran el vuelco de una importante cantidad de líquidos sobre la calzada en la intersección de las calles Urquiza e Independencia, sector donde la empresa lleva adelante trabajos de reparación de los conductos cloacales.

Según informaron desde el municipio, la situación generó inconvenientes para el desplazamiento de peatones que circulaban por la zona, debido a la presencia de líquidos sobre la vía pública.

Ante esta situación, los equipos de control realizaron las actuaciones correspondientes y determinaron la aplicación de la sanción a la empresa responsable de los trabajos.

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