Fuerte choque entre un auto y una moto en Las Termas: una mujer terminó hospitalizada de urgencia

El siniestro ocurrió este miércoles al mediodía en la esquina de Brasil y República de Siria.

Hoy 18:05

Un fuerte siniestro vial se registró este miércoles al mediodía en la intersección de Brasil y República de Siria, en Las Termas de Río Hondo, donde chocaron un automóvil y una motocicleta.

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El impacto involucró a un Fiat Cronos rojo, dominio AF 235 JZ, conducido por Elías Miguel Salazar, de 50 años, y una Motomel Blitz negra, guiada por Walter Rolando Juárez, de 60 años, quien circulaba acompañado por Silvia Rosa Jiménez, también de 60.

De acuerdo con lo manifestado por Salazar ante los efectivos, circulaba por calle Brasil de oeste a este y, al ingresar a la intersección, habría sido sorprendido por la motocicleta que cruzó repentinamente por su derecha.

Como consecuencia del choque, Jiménez quedó tendida sobre la calzada y debió ser asistida por personal médico. Luego fue trasladada en ambulancia al CIS Termas.

El médico Lucas Domínguez diagnosticó una fractura de peroné en la pierna derecha y dispuso 30 días de reposo.

Por su parte, Juárez presentó dolor en el tórax y en el miembro inferior izquierdo. Según se informó, permanecía lúcido y orientado, por lo que se ordenaron estudios de TAC y radiografías. Tanto él como su acompañante quedaron en observación médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N.º 40, que realizó las actuaciones correspondientes.

El fiscal Rafael Zanni dispuso que Salazar continúe en libertad ambulatoria, aunque fue notificado de que quedó afectado a una causa por lesiones graves culposas en siniestro vial.

Además, ordenó que los vehículos involucrados sean entregados una vez que sus propietarios presenten la documentación correspondiente.