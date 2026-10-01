Consejos prácticos para reducir el estrés antes de un examen

El estrés pre-examen es un fenómeno común entre estudiantes, afectando a más del 70% de ellos en algún momento de su vida académica. Implementar estrategias efectivas puede mejorar tanto la salud mental como el rendimiento en los exámenes.

Hoy 18:12

El estrés pre-examen es un problema que afecta a estudiantes de todas las edades, especialmente durante períodos de evaluación académica. Según un estudio de la Universidad de Buenos Aires en 2021, más del 70% de los estudiantes experimentan ansiedad relacionada con los exámenes, lo que puede impactar negativamente en su rendimiento.

Las causas del estrés pre-examen son diversas e incluyen la presión por obtener buenas calificaciones, la falta de preparación y el miedo al fracaso. Es importante que los estudiantes reconozcan estos factores y busquen maneras de gestionarlos para evitar que se conviertan en un obstáculo.

Una de las estrategias más efectivas para combatir el estrés pre-examen es la planificación. Establecer un horario de estudio claro y realista permite a los estudiantes organizar su tiempo de manera más efectiva, lo que reduce la ansiedad. La técnica de dividir el contenido en partes más pequeñas y manejables puede ser de gran ayuda.

Además, el ejercicio físico regular ha demostrado ser una excelente forma de reducir el estrés. Actividades como correr, nadar o practicar yoga no solo mejoran la salud física, sino que también ayudan a liberar endorfinas, lo que puede contribuir a una mejor salud mental.

La meditación y la respiración profunda son otras técnicas que pueden ayudar a los estudiantes a manejar el estrés pre-examen. Estas prácticas fomentan la relajación y pueden ser incorporadas fácilmente en la rutina diaria, proporcionando un espacio para calmarnos antes de un examen importante.

Finalmente, es fundamental que los estudiantes busquen apoyo emocional. Hablar con amigos, familiares o un profesional sobre el estrés pre-examen puede proporcionar alivio y nuevas perspectivas sobre la situación. No están solos en su lucha, y compartir experiencias puede ser muy beneficioso.