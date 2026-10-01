Gallardo valoró la reacción de Ecuador tras la caída ante Japón: “El equipo respondió bien”

El entrenador argentino destacó la mejoría de la Tri en su segundo partido al frente del seleccionado, pese a la eliminación por penales en la Copa Kirin.

Hoy 12:17

Marcelo Gallardo analizó la actuación de Ecuador luego de la derrota ante Japón por penales en la Copa Kirin y se mostró conforme con la evolución del equipo, más allá de haber quedado afuera de la final.

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La Tri igualó 0-0 durante los 90 minutos y posteriormente cayó 5-4 desde los doce pasos, pero el entrenador argentino consideró que el rendimiento dejó señales positivas respecto de su debut.

“Hoy se notó en el juego los días de trabajo. El equipo fue mucho más fresco y jugando contra un equipo consolidado”, aseguró Gallardo en conferencia de prensa.

El Muñeco llegó a este compromiso después de una semana en la que pudo profundizar conceptos junto al plantel, algo que, según explicó, se vio reflejado dentro de la cancha.

Gallardo destacó la evolución de Ecuador

El entrenador comparó la actuación frente a Japón con su estreno al frente de la selección ecuatoriana, que había sido con derrota 3-0 ante Corea del Sur el pasado 24 de septiembre.

En aquella oportunidad, Gallardo apenas llevaba un día de trabajo junto a sus dirigidos.

“Jugamos contra una buena selección y, seguro, después del sabor amargo del partido con Corea, sabíamos que íbamos a estar mucho mejor”, expresó.

Además, destacó la asimilación de conceptos durante los últimos entrenamientos.

“Hemos asimilado conceptos y fue bueno dentro del poco tiempo juntos. El equipo respondió bien”, remarcó.

Ante Japón, Ecuador consiguió sostener un encuentro parejo y Hernán Galíndez respondió cada vez que fue exigido. Gallardo buscó variantes durante el complemento, aunque ninguno de los equipos logró romper el cero.

En la definición, Japón convirtió sus cinco ejecuciones, mientras que Zion Suzuki contuvo el penal de Denil Castillo y sentenció el 5-4 definitivo.

Los jugadores que Gallardo espera recuperar

Más allá de la eliminación, el entrenador también remarcó que todavía no cuenta con varios futbolistas importantes para desarrollar plenamente su idea.

“Faltan jugadores fundamentales para la selección. Una vez que los tengamos, seguro se irá potenciando el equipo”, sostuvo.

Entre los ausentes se encuentran nombres de peso como Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Moisés Caicedo y Gonzalo Plata, entre otros.

Para Gallardo, recuperar esas piezas será clave para continuar construyendo el funcionamiento de una selección que recién atraviesa los primeros pasos de su nuevo ciclo.

Cuándo vuelve a jugar Ecuador

La Tri tendrá rápidamente una nueva oportunidad para conseguir el primer triunfo de la era Gallardo.

Ecuador enfrentará a Panamá el lunes 5 de octubre por el tercer puesto de la Copa Kirin, en el Estadio Nacional de Tokio.

Panamá también quedó eliminado mediante una definición por penales después de igualar 1-1 con Nueva Zelanda y caer 5-3.

Será el tercer partido de Gallardo al frente de Ecuador. Después de la caída ante Corea del Sur y el empate en los 90 minutos frente a Japón, el entrenador buscará seguir consolidando su idea y conseguir su primera victoria con la Tri.