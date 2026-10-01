Bullrich justificó sus críticas al Gobierno: “Yo planteo las preocupaciones de los argentinos”

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza sostuvo en el Coloquio de IDEA que sus planteos buscan representar las inquietudes de la sociedad y negó que deban interpretarse como una contradicción con el Gobierno.

Hoy 12:49

La senadora nacional Patricia Bullrich se refirió este jueves a sus críticas sobre algunos aspectos del rumbo económico del Gobierno y aseguró que sus planteos están vinculados con las “preocupaciones de los argentinos”.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa previa a su participación en el 62° Coloquio de IDEA, que se desarrolla en Mar del Plata y reúne a empresarios, dirigentes políticos y referentes de distintos sectores.

“Yo creo que planteo aquellas situaciones, temas y preocupaciones de los argentinos en este momento; de las empresas”, expresó Bullrich ante los presentes.

En esa línea, la legisladora sostuvo que busca generar una representación de quienes acompañan el proceso de transformación impulsado por el Gobierno.

“Lo que yo trato es de generar una representación, una confianza en aquellos ciudadanos y, especialmente, aquellos que acompañan la transformación que se está haciendo en Argentina”, señaló.

Bullrich también rechazó que sus planteos deban interpretarse como un enfrentamiento con el Ejecutivo.

“No lo miraría en contradicción con el Gobierno, sino en relación con la sociedad. Esa es la manera en que me ubico”, afirmó.

La senadora participa de la segunda jornada del Coloquio de IDEA, que tiene entre sus principales ejes la inversión, la Justicia, la educación y la agenda legislativa del Senado.