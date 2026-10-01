Estados Unidos pidió bajar la tensión entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que Washington buscaría “desescalar” antes de que una eventual disputa derive en un conflicto mayor y evitó anticipar cuál sería la posición de Donald Trump ante un escenario de confrontación.

Hoy 13:25

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que Washington priorizaría reducir la tensión entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas y evitó fijar una posición oficial sobre la disputa de soberanía. Sus declaraciones se conocieron en medio del nuevo cruce diplomático entre Buenos Aires y Londres por el proyecto petrolero Sea Lion.

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En una entrevista con GB News, Waltz fue consultado sobre qué haría Estados Unidos si se produjera un eventual conflicto en el Atlántico Sur y si Washington respaldaría al Reino Unido. El diplomático evitó anticipar una definición y señaló que una decisión de ese tipo correspondería al presidente Donald Trump.

“Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”, sostuvo Waltz. También remarcó que Argentina es un gran amigo de Estados Unidos, aunque reconoció la existencia de una “relación especial” con el Reino Unido.

Ante la posibilidad de algún tipo de asistencia militar, el embajador estadounidense volvió a evitar una definición concreta: “En términos de cualquier tipo de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al Presidente”.

Las declaraciones se produjeron mientras continúa el intercambio diplomático entre Argentina y el Reino Unido por el desarrollo del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.

El Gobierno argentino informó el 28 de septiembre el inicio de un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Según la Cancillería, el objetivo es impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos en la zona que Argentina considera parte de su plataforma continental.

El proyecto es operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y tiene como objetivo iniciar la producción de petróleo en 2028. El Reino Unido rechazó el procedimiento impulsado por Buenos Aires y defendió la continuidad del desarrollo de Sea Lion.

En paralelo, Londres convocó a la embajadora argentina, Mariana Plaza, para expresar su rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei en relación con las islas. La protesta británica se produjo en respuesta al inicio del procedimiento de arbitraje.

De esta manera, mientras Argentina sostiene que recurrir a los mecanismos previstos por el derecho internacional es una vía pacífica para defender sus derechos, el Reino Unido mantiene su rechazo al reclamo argentino y respalda la continuidad del proyecto petrolero.