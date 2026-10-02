VIDEO | River mostró cómo avanzan las obras de ampliación y techado del Monumental

El club difundió imágenes de los trabajos de excavación y hormigonado para la construcción de la nueva tribuna 360° y la estructura que permitirá techar el estadio.

Hoy 10:38

River Plate mostró un nuevo avance de las obras que se llevan adelante en el Monumental, con trabajos que forman parte del ambicioso proyecto de ampliación y techado del estadio.

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A través de sus canales oficiales, el club difundió un video en el que se observan las tareas de excavación y hormigonado destinadas a construir la nueva tribuna 360° y las estructuras que sostendrán el futuro techo.

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El proyecto contempla la realización de 214 fundaciones, con profundidades de entre 19 y 30 metros, que servirán como base para las 50 columnas en V que tendrá la nueva estructura. En total, los trabajos de excavación demandarán unos 17.000 metros cúbicos.

La obra también permitirá incrementar considerablemente la capacidad del estadio. El objetivo es pasar de los actuales 85.018 espectadores a unos 101.000, lo que consolidaría al Monumental entre los estadios con mayor capacidad del mundo.

Además, el proyecto contempla llevar las bandejas del estadio de cuatro a cinco niveles, junto con el techado completo del escenario.

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De acuerdo con el cronograma previsto, la finalización de las obras está estimada para 2029, por lo que todavía restan varios años de trabajos antes de observar el resultado definitivo.