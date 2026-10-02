El panorama de los lesionados de River: cuándo podría volver cada uno

Leonardo Ponzio espera recuperar a Thiago Almada, Tobías Andrada y Aníbal Moreno para la recta final del Torneo Clausura.

Hoy 10:19

River afronta la recta final del Torneo Clausura con varias bajas por lesión y Leonardo Ponzio espera recuperar a algunas piezas importantes para los próximos compromisos. Thiago Almada, Tobías Andrada y Aníbal Moreno atraviesan diferentes procesos de recuperación, mientras que Juan Carlos Portillo tiene un plazo de regreso mucho más extenso.

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El que tiene más chances de volver primero es Tobías Andrada, quien podría estar disponible para el encuentro frente a Estudiantes de Río Cuarto, previsto para el 10 de octubre en el Monumental.

El mediocampista sufrió un traumatismo en el muslo derecho durante la victoria ante Atlético Tucumán. La lesión también condicionó su participación frente a Huracán, partido en el que debió ser reemplazado sobre el final del primer tiempo.

El golpe, además, le impidió disfrutar de su primera convocatoria a la Selección Argentina, ya que debió ser desafectado. Actualmente continúa con su recuperación en River Camp y, si evoluciona favorablemente, podría estar desde el arranque ante el conjunto cordobés.

El regreso de Thiago Almada demandará algunos días más. El mediapunta sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo durante los primeros minutos del partido ante Huracán y también tuvo que abandonar la convocatoria de la Selección.

La intención es no arriesgarlo ante Estudiantes de Río Cuarto y apuntar a su regreso en la visita a Sarmiento, el miércoles 14 de octubre. Si no llega en condiciones para ese compromiso, su vuelta podría producirse algunos días después frente a Belgrano en el estadio Kempes.

El caso de Aníbal Moreno es diferente y todavía no tiene una fecha concreta de regreso. El mediocampista central no pudo disputar partidos durante el ciclo de Ponzio debido a una lumbalgia que le impide sostener una semana completa de entrenamientos junto al plantel.

El dolor aparece y desaparece, por lo que su evolución será evaluada día a día. Si logra completar la próxima semana de trabajo con normalidad, podría reaparecer en una convocatoria. De lo contrario, su regreso continuará sujeto a la evolución de la lesión.

El panorama más prolongado es el de Juan Carlos Portillo. El defensor sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha el pasado 12 de febrero, durante el partido ante Argentinos Juniors por el Torneo Apertura.

Por los plazos habituales de recuperación de este tipo de lesión, River lo espera recién para la próxima pretemporada.

Así, Ponzio aguarda por la recuperación de sus futbolistas mientras River se prepara para afrontar la parte decisiva del Clausura, con la expectativa de volver a contar progresivamente con algunas de sus piezas.