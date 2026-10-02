Halle Berry fue acusada de ahorcar a su hijo de 12 años y su exmarido exigió la custodia completa

La ganadora del Oscar habría maltratado físicamente al hijo que tiene junto al actor Olivier Martinez.

Hoy 10:14

El actor Olivier Martinez acusó a su exesposa, Halle Berry, de haber agredido físicamente al hijo que tienen en común, de 12 años, y presentó ante la Justicia de Los Ángeles una petición para obtener una orden de restricción temporal contra la actriz.

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En el mismo expediente, Martinez solicitó además la custodia exclusiva del menor, lo que implicaría modificar el régimen de custodia compartida que ambos mantienen desde su divorcio.

Según consta en la presentación judicial, el actor francés sostiene que el 26 de septiembre Berry “abusó físicamente” de su hijo Maceo durante un episodio en el que, de acuerdo con su versión, la actriz habría saltado sobre el menor y colocado sus manos alrededor de su cuello, provocándole dificultades para respirar.

La denuncia forma parte de un nuevo capítulo del conflicto legal entre ambos actores. Martinez sostiene que el episodio no habría sido aislado y afirmó ante la Justicia que existieron “otras instancias de abuso durante los últimos años”, en referencia a supuestos episodios de violencia física contra el menor y a presuntos maltratos verbales y emocionales dirigidos hacia él.

El actor también incorporó al expediente una frase que, según su versión, Berry habría pronunciado durante una discusión relacionada con la manutención del niño. Martinez afirmó que la actriz le dijo a Maceo que él era “una perra blanca tratando de robarle a una mujer negra” y que posteriormente le preguntó al menor cómo se sentía al respecto “como hombre negro”.

De acuerdo con la presentación, Berry posteriormente le envió un mensaje de texto a Martinez para disculparse por lo ocurrido.

Martinez aseguró que no pretende “cortar de manera permanente” el vínculo entre Berry y su hijo, pero consideró que ambos no deberían mantener contacto hasta que la actriz asuma “responsabilidad suficiente” por sus acciones.

El actor pidió además que, en caso de establecerse un régimen de visitas, Berry no pueda encontrarse bajo los efectos del alcohol u otras sustancias durante el tiempo que permanezca con el menor.

En el escrito, Martinez manifestó su preocupación por el impacto que el episodio podría haber tenido sobre su hijo y sostuvo que el niño podría estar “traumatizado” por lo ocurrido y que actualmente no quiere pasar tiempo en la casa de su madre.

La respuesta de la defensa de Halle Berry

La abogada de la actriz, Marina Beck, rechazó categóricamente las acusaciones y calificó la presentación judicial como “enteramente infundada y deliberadamente engañosa”.

Según la defensa, existiría “abundante evidencia, incluidas numerosas resoluciones judiciales”, que demostraría que Martinez habría violado en reiteradas ocasiones órdenes judiciales e interferido en intervenciones terapéuticas y educativas relacionadas con el menor.

La abogada sostuvo además que el actor ya habría recibido sanciones legales por esas conductas.

La defensa de Berry también cuestionó los antecedentes que Martinez plantea en su presentación y afirmó que la denuncia “no resulta del todo inesperada” debido a lo que calificó como un “historial bien documentado de comportamiento errático, posesivo y violento” por parte del actor.

En el comunicado, la defensa señaló que Berry se encuentra “profundamente entristecida” por la situación, pero que continuará defendiendo lo que considera los mejores intereses de Maceo y brindándole el apoyo que necesita.

Hasta el momento, los representantes de Berry no realizaron comentarios adicionales sobre el proceso.

Un conflicto judicial que continúa

Berry y Martinez se casaron en 2013 y comenzaron su proceso de divorcio en 2015, después de dos años de matrimonio. Desde entonces, ambos mantuvieron un acuerdo de custodia compartida sobre Maceo.

Berry tiene además una hija de 18 años, fruto de una relación anterior, que no forma parte de la actual disputa judicial entre los actores.

El proceso por la custodia de Maceo permanece abierto luego de la presentación realizada por Martinez. Por el momento, no se informó una fecha para una audiencia destinada a resolver el pedido de restricción ni la respuesta formal que presentará Berry ante el tribunal.