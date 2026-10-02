Barrio Centenario: un vecino resultó herido en pelea con un delincuente

Habría ingresado a un patio a través de los techos de vivienda deshabitadas. Ocurrió sobre calle Andes entre Misiones y Moreno.
Minutos antes de la medianoche del jueves se vivió un momento de tensión entre vecinos del barrio Centenario.
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Personal policial concurrió a la cuadra de calle Andes, entre Misiones y Moreno, tras el llamado de una familia.
Al llegar al lugar le manifestaron que un sujeto fue sorprendido en el patio de una de las viviendas, momento en que se habría dado enfrentamiento, provocando heridas a uno de los moradores tras lo cual huyó por los techos colindantes.
Varios patrulleros llegaron al lugar al igual que ambulancias del SEASE, según indicaron los vecinos, llevando al joven herido al Regional y brindando asistencia a la madre del mismo.
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Mientras tanto la búsqueda del delincuente dio resultado negativo, ya que no lograron atraparlo.