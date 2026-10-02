Accidente grave en Cerrillos deja más de diez heridos tras atropello

Un grave accidente en Cerrillos, Salta, resultó en más de diez personas heridas tras ser atropelladas por un automóvil que perdió el control.

Hoy 01:29

Un grave accidente vial ha conmocionado a la localidad de Cerrillos, en la provincia de Salta, después de que un automóvil se subiera a la vereda y atropellara a diversas personas que esperaban en fila frente a una carnicería. Este trágico suceso ocurrió aproximadamente a las 20.45 horas sobre la avenida General Güemes, un tramo urbano de la Ruta Nacional 68, justo antes del cruce con la avenida San Martín.

Las imágenes del incidente, captadas por una cámara de seguridad de un comercio cercano, muestran a alrededor de 20 personas, incluyendo varios menores, en la vereda cuando un Renault 11 de color azul, que circulaba de sur a norte, perdió el control y se dirigió hacia el sector peatonal. El vehículo embistió a quienes se encontraban en la fila, muchas de las cuales no lograron advertir la llegada del automóvil debido a su posición de espaldas.

Según los informes preliminares, al menos diez personas resultaron heridas a raíz del atropello. Entre los heridos, un hombre presentó lesiones de gravedad y fue trasladado de manera urgente a un centro de salud, donde su estado es crítico. Asimismo, un menor fue derivado en código amarillo para recibir atención médica, mientras que otras personas también fueron asistidas en el lugar del accidente.

Las primeras versiones sugieren que el conductor del Renault 11 sería un hombre mayor que, supuestamente, sufrió una descompensación mientras conducía, lo que podría explicar la pérdida de control del vehículo. Esta situación es una de las hipótesis que se evalúan actualmente para entender las causas del accidente.

Las autoridades pertinentes han iniciado una investigación para esclarecer la mecánica del accidente y determinar qué ocurrió en los momentos previos a que el automóvil se desviara de su trayectoria. La importancia de este análisis radica en la necesidad de mejorar la seguridad vial y prevenir futuros incidentes en la región.

Tras el impacto, los servicios de emergencia actuaron rápidamente, trasladando a los heridos y organizando la atención médica necesaria. La comunidad local se encuentra en estado de shock ante la gravedad del incidente, lo que resalta la importancia de la conciencia vial y el respeto a las normas de tránsito.