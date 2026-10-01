El Mojón: dos menores de 13 años terminaron en el CEPSI por choque entre motos

El siniestro tuvo como protagonistas a dos motocicletas y tres personas en total. Las menores fueron trasladadas al centro de mayor complejidad acompañadas por familiares.

Hoy 21:14

Personal policial de la Subcomisaría de El Mojón, de la Departamental 10, intervino en un accidente de tránsito ocurrido sobre calle Francisco Aguirre pasadas las 9 de la mañana de este jueves.

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Los involucrados en el accidente fueron dos adolescentes, de 13 años ambas, que viajaban en una Zanella ZT 150cc en idéntico sentido que lo hacía otro vecino de El Mojón, de 53 años que conducía una Yamaha YBR 125cc.

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Según trascendió, el hombre habría frenado y desde atrás fue impactado por el rodado en el que se desplazaban las menores. Todos terminaron en el piso.

Una ambulancia trasladó a las menores hacia el hospital zonal y luego a la tarde, alrededor de las 16 fueron ingresadas, en compañía de sus progenitores, al CEPSI para evaluaciones de mayor complejidad.

El fiscal Martín Silva, dispuso que trabaje la División Criminalística, personal de Seguridad Vial, el secuestro de los rodados, entrevista a testigos o relevamiento cámaras.