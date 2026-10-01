Investigan un millonario fraude informático al municipio de Garza

Desde la cuenta oficial de la comuna realizaron una transferencia por $15.000.000 a la cuenta de un particular.

Hoy 06:48

Un grave delito cibernético que perjudicó al Estado municipal de Garza, salió a la luz durante la jornada del jueves anterior, cuando una secretaria de la comuna alertó sobre una llamativa una transferencia de 15 millones de pesos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según consta en la denuncia presentada ante la División Delitos Económicos, el hecho fue consumado mediante un acceso indebido a la cuenta bancaria oficial de la Comisión Municipal de esa localidad.

La irregularidad fue descubierta por Carla Ibarra (37), quien detectó un movimiento monetario no autorizado al controlar el saldo. La funcionaria advirtió la ejecución de una transferencia bancaria fraudulenta por el abultado monto hacia un particular.

Según se indica en la acusación, la millonaria suma fue derivada automáticamente a la cuenta de Exequiel Alejandro González, figura que aparece como único destinatario registrado en el sistema. Tras reunir las pruebas informáticas del desfalco, la secretaria se presentó formalmente ante la policía.

La maniobra delictiva motivó la inmediata intervención de la Comisaría N° 38 y las autoridades judiciales del departamento Robles.

La motivación detrás del ataque fue apoderarse ilegalmente de los fondos públicos destinados a las arcas y funcionamiento del gobierno comunal. La fiscal interviniente, Dra. Jéssica Lucas, dispuso remitir todas las actuaciones a la División Delitos Económicos para iniciar una minuciosa investigación.

Esta documentación será anexada formalmente a la investigación previa que inició el comisionado Marcos Tenaglia ante las oficinas especializadas para rastrear los fondos.