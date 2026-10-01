Netanyahu dijo que es "demasiado pronto" para saber si Irán estuvo involucrado en el ataque de Flydubai

El primer ministro israelí evitó atribuir por el momento el episodio a Teherán y señaló que el piloto acusado de apuñalar al capitán permanece bajo investigación en Arabia Saudita.

Hoy 07:35

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que es “demasiado pronto para decir” si Irán estuvo involucrado en el ataque ocurrido a bordo de un vuelo de Flydubai que se dirigía desde Dubái hacia Tel Aviv.

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En una entrevista con el presentador Sean Hannity, de Fox News, Netanyahu fue consultado sobre una eventual participación iraní en el episodio. “Es demasiado pronto para decirlo”, respondió el mandatario, quien evitó atribuir por el momento la autoría a Teherán.

El avión, que transportaba 174 personas, realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita luego de que uno de los pilotos apuñalara al otro dentro de la cabina. Las autoridades investigan las circunstancias y el posible móvil del ataque.

“El piloto atacante está siendo investigado en Arabia Saudita. Creo que lo trasladarán a los Emiratos Árabes Unidos, de donde proviene, o al menos de donde despegó”, afirmó Netanyahu.

El primer ministro agregó que Israel seguirá de cerca la investigación y posiblemente participará en ella, con el objetivo de determinar qué ocurrió y cuál fue la motivación del agresor.

El capitán herido y la intervención de los pasajeros

El piloto herido fue identificado como Smit Machchhar, de nacionalidad india. Según el relato de Netanyahu, pese a las heridas sufridas durante el ataque, logró enfrentarse a su compañero y abrir la puerta de la cabina, permitiendo que pasajeros y miembros de la tripulación ingresaran y redujeran al atacante.

Netanyahu también destacó la intervención de varios pasajeros, entre ellos un ciudadano israelí identificado como Yaniv, a quien describió como fontanero. Según su relato, el hombre ingresó a la cabina y colaboró para controlar al atacante mientras la aeronave perdía altura.

“Saludo a estos héroes”, afirmó el mandatario, al considerar que la intervención permitió evitar una tragedia de mayores dimensiones.

Netanyahu relató además que, tras el aterrizaje de emergencia, se reunió con el pasajero israelí y le preguntó a qué se dedicaba. El hombre respondió que era fontanero y que trabajaba desatascando cañerías. El primer ministro utilizó esa respuesta para hacer una referencia humorística al episodio y sostuvo que, en esta ocasión, había ayudado a “desatascar” una situación de extrema gravedad.

Por el momento, las circunstancias exactas del ataque, la motivación del piloto acusado y una eventual conexión con Irán permanecen bajo investigación. Netanyahu señaló que las autoridades deberán determinar esos elementos antes de establecer responsabilidades por el episodio.