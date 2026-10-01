La “motosierra” de Milei ya recortó más de 72.000 empleos públicos

Según el último informe del INDEC, la dotación del sector público nacional cayó a 269.025 trabajadores en agosto. Desde diciembre de 2023, la reducción acumulada alcanza los 72.440 puestos.

Hoy 07:57

La reducción de personal dentro del Estado nacional continúa durante la gestión de Javier Milei. Según los últimos datos oficiales, la dotación de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades estatales se ubicó en 269.025 trabajadores al cierre de agosto de 2026.

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La cifra representa una caída de 1.446 puestos frente a julio, equivalente a una baja mensual del 0,5%. En comparación con agosto de 2025, el retroceso fue del 5,8%, con 16.469 trabajadores menos.

Si se toma como punto de partida diciembre de 2023, cuando la dotación relevada ascendía a 341.465 trabajadores, la reducción acumulada durante la actual gestión llega a 72.440 puestos.

Cómo quedó distribuido el empleo público

Dentro de la Administración Pública Nacional, la dotación total cerró agosto en 181.880 trabajadores, con una caída mensual del 0,7% y una disminución interanual del 6,7%.

La administración centralizada pasó de 37.602 empleados en julio a 37.543 en agosto, una reducción del 0,2%. La administración descentralizada bajó de 110.819 a 109.988 trabajadores, mientras que la administración desconcentrada prácticamente no mostró variaciones y quedó en 21.123 empleados.

El mayor descenso mensual se produjo en el grupo denominado “otros entes”, que pasó de 13.616 a 13.226 trabajadores, una contracción del 2,9%.

Por su parte, las empresas y sociedades estatales cerraron agosto con 87.145 trabajadores, 158 menos que el mes anterior, lo que significó una baja del 0,2%.

Los recortes acumulados desde fines de 2023

El proceso de reducción de personal también se refleja con claridad al observar el recorrido desde el inicio de la gestión libertaria. En julio de 2026, por ejemplo, la dotación total había bajado a 270.835 trabajadores, frente a los 343.357 contabilizados en noviembre de 2023, una caída del 21,1%.

Dentro de la Administración Pública Nacional, la mayor reducción porcentual acumulada se dio en la administración centralizada, que pasó de 55.858 trabajadores en noviembre de 2023 a 37.657 en julio de 2026, una baja del 32,6%.

Entre las empresas estatales, Correo Argentino registró uno de los ajustes más importantes en términos absolutos: pasó de 16.897 trabajadores a fines de 2023 a 11.279, con 5.618 puestos menos. También se redujeron las dotaciones de Operadora Ferroviaria, Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

El proyecto de Presupuesto 2027 anticipa que el Gobierno pretende continuar con este proceso de reorganización estatal durante el próximo año, bajo el argumento de avanzar hacia una administración “más austera, eficiente” y enfocada en funciones estratégicas.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró los nuevos datos y sostuvo en redes sociales: “Seguimos bajando el gasto para poder seguir bajando impuestos”.