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Villarruel inicia su agenda en España con reuniones y participación en un foro parlamentario

La vicepresidenta se encuentra en Madrid, donde participa de una agenda institucional que incluye reuniones con autoridades españolas y su presencia en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

Hoy 08:43

La vicepresidenta Victoria Villarruel inició su agenda oficial en España, donde participará del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que reunirá en Madrid a representantes de distintos países de la región.

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Antes del comienzo del encuentro, Villarruel mantuvo una reunión en el Senado de España con el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, y con integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad Iberoamericano.

La vicepresidenta estuvo acompañada por los senadores nacionales Maximiliano Abad, Natalia Gadano, Martín Goerling y Sandra Mendoza.

Según expresó en sus redes sociales, el objetivo del encuentro fue “fortalecer los vínculos entre nuestros países”, compartir experiencias y avanzar en una agenda basada en el diálogo, la cooperación y el respeto institucional.

La agenda del Foro Parlamentario Iberoamericano

La sesión inaugural del XII Foro Parlamentario Iberoamericano se desarrollará este jueves 1 de octubre desde las 10, en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados de España.

Durante la apertura expondrán la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares; y el titular del Senado español, Pedro Rollán.

El cierre de la ceremonia inaugural estará a cargo del rey Felipe VI.

Durante la jornada se desarrollarán distintas conferencias vinculadas con los principales desafíos de las democracias contemporáneas.

Entre los temas previstos aparecen el impacto de la inteligencia artificial, la polarización política, la desinformación, las amenazas híbridas en conflictos armados, las brechas de género y el rol de la diplomacia parlamentaria.

La actividad continuará el viernes 2 de octubre en el Palacio del Congreso de los Diputados, donde se presentarán las conclusiones de las mesas de trabajo y se realizarán las intervenciones de presidentes de parlamentos y jefes de delegación.

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