Scaloni habló del futuro de la Selección y del desafío de jugar sin Messi: “La identidad está”

El entrenador analizó el 4-0 ante Bolivia en Córdoba, valoró la respuesta del equipo tras el Mundial y remarcó que el objetivo será sostener la misma idea de juego en la nueva etapa.

Hoy 09:00

Lionel Scaloni habló después de la goleada 4-0 de la Selección Argentina ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes, y destacó la manera en la que el equipo afrontó su primer compromiso después del Mundial.

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El entrenador también se refirió al comienzo de una nueva etapa sin Lionel Messi y aseguró que, aunque el capitán es “irremplazable”, la intención será conservar la identidad futbolística que caracterizó al seleccionado durante los últimos años.

Scaloni reveló además cómo fue la primera charla con el plantel tras la derrota frente a España en la final del Mundial. Según contó, el mensaje fue similar al que había dado luego de la consagración en Qatar.

“La primera charla que tuvimos hablé yo y di mi parecer. Fue muy parecida a la charla después de Qatar, que les decía que se había ganado y había que seguir”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo continúa siendo competir al máximo nivel independientemente de los resultados.

“Ahora les dije lo mismo. Más allá del resultado que no queríamos, hay que seguir”, señaló y agregó: “El que no quería estar, lo podía decir abiertamente, que no había ningún problema”.

El técnico aseguró que continúa disfrutando del proceso y descartó pensar en los riesgos de seguir al frente del seleccionado después de haber sido campeón y subcampeón del mundo.

“Vamos a seguir compitiendo, después la pelota puede entrar o no. Nunca uno piensa en el riesgo que corre. Al contrario, se piensa en lo lindo, en ver a estos chicos jugar y en las sensaciones de verlos entrar a la cancha”, expresó.

El desafío de jugar sin Messi

Uno de los principales temas de la conferencia fue el inicio de la etapa posterior a Lionel Messi. Scaloni sostuvo que el rosarino “es irremplazable”, pero insistió en que la Selección debe sostener su esencia.

“Buscaremos la manera de jugar con el mismo sentido, juntar pases, tener la pelota. Es una identidad más allá de quién esté”, explicó.

Y profundizó: “La identidad está. El desafío es seguir jugando de esa manera y que los que vengan entiendan que es la manera de jugar”.

Para Scaloni, la esencia de la Selección debe mantenerse más allá de los nombres y continuar teniendo a la pelota y la posesión como ejes de juego.

El ejemplo de los jugadores experimentados

Scaloni evitó individualizar rendimientos después del triunfo y prefirió destacar la actitud colectiva, especialmente la de los futbolistas que llevan más tiempo dentro del proceso.

“Los chicos afrontaron el partido como tiene que ser jugar con esta camiseta. Todos quieren aportar su grano de arena”, señaló.

Además, valoró especialmente el compromiso de los referentes: “Podrían venir y relajarse, pero eso no está. Es bueno que los de abajo vean eso. El ejemplo es mucho mejor de lo que yo les pueda decir”.

Para el entrenador, esa actitud marca el camino de quienes comienzan a incorporarse al seleccionado.

Continuidad, convocatorias y nuevos nombres

Scaloni afirmó que no hubo novedades respecto de su continuidad al frente de la Selección y señaló que la intención es disputar más encuentros en el interior del país.

También explicó que durante esta etapa buscará probar futbolistas antes que modificar sistemas tácticos.

“No es un problema tener tantas opciones, es un orgullo. Es a lo que aspiramos, tener un número grande para decidir, y los problemas vendrán cuando haya que hacer la lista. Mejor así”, sostuvo.

El entrenador también celebró los nuevos debuts bajo su conducción. Con las apariciones de Román Vega, Ezequiel Fernández, Valentín Gómez, Santiago Simón y Leonel Flores, ya son 70 los futbolistas que tuvieron su estreno durante su ciclo.

“Para cualquier entrenador hacer debutar jugadores es ilusionante, y más para un entrenador de la Selección. Se nota en la cara de los chicos cuando van a entrar, te das cuenta de todo lo que genera poder jugar con esta camiseta”, afirmó.

Finalmente, Scaloni destacó la oportunidad que representa esta etapa para incorporar nuevas caras y ampliar las alternativas de cara al futuro: “Son privilegiados. Para nosotros es un orgullo darles la oportunidad y es el momento ideal”.