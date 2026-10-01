El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 1 de octubre: se esperan lluvias aisladas y una máxima de 25°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente nublado y posibles lluvias aisladas durante la mañana. La temperatura mínima será de 17°C, mientras que los vientos irán rotando a lo largo del día.

Hoy 01:43

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables. La mínima será de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C.

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Durante la madrugada, se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 22°C y 0% de probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del sector este, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la mañana, el cielo continuará mayormente nublado y podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%. La temperatura descenderá hasta los 17°C, mientras que el viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Durante la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cielo continuará mayormente nublado. La temperatura ascenderá hasta los 25°C y la probabilidad de lluvias será del 0%. El viento continuará del sector sudeste, entre 7 y 12 km/h.

Por la noche, se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 19°C y 0% de probabilidad de precipitaciones. El viento rotará al sector noroeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

¿Cómo estará el viernes?

El viernes 2 de octubre tendrá temperaturas más bajas durante las primeras horas, con una mínima de 13°C y una máxima de 26°C, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.