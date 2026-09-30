El gobernador Elías Suárez inauguró la 16° Feria Internacional del Libro bajo el lema "Santiago lee con vos"

El gobernador encabezó la apertura oficial en el Fórum, donde destacó la decisión de sostener el evento pese al contexto económico. La feria tendrá más de 300 actividades, cerca de 400 exponentes y más de 100 presentaciones de libros.

Hoy 22:32

El gobernador Elías Suárez encabezó este miércoles la inauguración oficial de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, que se desarrollará durante cinco jornadas en el Fórum Centro de Convenciones y en el Centro Cultural del Bicentenario, bajo el lema “Santiago lee con vos”.

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La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, referentes de la cultura, representantes universitarios y miembros de la Fundación El Libro. También participaron la escritora Beatriz Vignoli, Premio Nacional de Poesía, y distintos protagonistas de la agenda cultural de esta edición.

La apertura comenzó con un espectáculo de mapping sobre la fachada del Fórum, seguido por la presentación del Coro de Niños de la Provincia junto a Peteco Carabajal. Antes del tradicional corte de cintas, el Dúo Orellana Lucca brindó un show en vivo.

Durante su discurso, el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, remarcó la magnitud de la programación y anticipó que habrá más de 300 actividades, cerca de 400 exponentes y más de 100 presentaciones de libros, con participación de autores locales, nacionales e internacionales.

Araujo destacó además la continuidad de una propuesta que, según señaló, busca consolidarse como un espacio de encuentro cultural y de fortalecimiento de la identidad santiagueña.

El presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, valoró la decisión de sostener la feria y puso el foco en la inversión cultural.

En ese marco, destacó el programa Cheque Libro, mediante el cual 10.000 estudiantes santiagueños recibirán vouchers de $10.000, lo que representa una inversión total de $100 millones destinada a fomentar el acceso a libros.

Rainone sostuvo que el impacto de este tipo de políticas se proyecta a largo plazo, con más lectores, más libros en escuelas, bibliotecas y hogares.

También resaltó el trabajo de acondicionamiento del Fórum y la incorporación permanente de innovación como uno de los rasgos distintivos de la feria.

El gobernador Elías Suárez cerró el acto con un mensaje en el que defendió la continuidad del evento pese al escenario económico.

“Para Santiago del Estero la cultura no es un gasto, es una inversión”, afirmó, y señaló que la Provincia decidió mantener la feria a pesar de la merma de recursos coparticipables y de las dificultades que atraviesan las provincias.

Suárez remarcó además el valor de la feria como espacio de identidad y expresó que allí pueden verse reflejados valores como la solidaridad, la hospitalidad, la fe, la familia, el trabajo y el respeto a los mayores.

También planteó que la cultura debe ser un ámbito de participación e inclusión, y sostuvo que a lo largo de la historia funcionó como una herramienta para preservar los valores y la identidad santiagueña.

La programación de esta edición contará con expositores de distintos puntos del país y del exterior. Entre ellos estará el escritor y antropólogo peruano Pablo Landeo Muñoz, además de Claudia Piñeiro, quien presentará su nueva novela “El canto invisible”.

También participarán Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Felipe Pigna, Ximena Sáenz y Fernando Signorini, entre otras figuras.

En el Espacio Infantil, Juvenil y Cómics del CCB habrá 70 stands y actividades especiales vinculadas con animación, guion e historieta, con la participación de referentes como Ariel Olivetti y Rodolfo Santullo.

En el cierre de la ceremonia, Beatriz Vignoli ofreció una reflexión centrada en los libros como memoria y patrimonio cultural.

A partir de una evocación sobre el “olor a libro”, la escritora planteó cómo las publicaciones impresas conservan huellas del pasado y permiten conectar distintas generaciones.

También vinculó esa memoria con otras formas de transmisión cultural, como canciones, relatos y recetas, y advirtió sobre la importancia de preservar esos registros frente a contextos de violencia e intolerancia.

Vignoli destacó el rol de las políticas públicas, la educación, las bibliotecas, las editoriales y los medios de comunicación para garantizar la circulación de los libros y el acceso a la lectura.

De esta manera, la feria quedó oficialmente inaugurada con una propuesta que durante cinco días buscará reunir literatura, pensamiento, identidad, educación y cultura en distintos espacios de la ciudad.