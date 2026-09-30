Boca prepara cambios para recibir a Unión y Arruabarrena mantiene varias dudas

El Xeneize jugará el viernes en la Bombonera y el entrenador todavía no definió el equipo. Leonel Flores será evaluado tras regresar de la Selección Argentina, Sebastián Villa se recupera de un cuadro febril y también podría haber modificaciones en la defensa.

Hoy 21:00

A dos días del partido ante Unión, Rodolfo Arruabarrena todavía analiza varias alternativas para definir el equipo de Boca que saldrá a la cancha el próximo viernes en la Bombonera.

El entrenador tiene en cuenta el exigente calendario que afronta el Xeneize y evalúa administrar algunas cargas, aunque también sabe que una victoria ante el Tatengue podría dejar al equipo bien encaminado rumbo a los octavos de final del Torneo Clausura.

Una de las principales incógnitas pasa por Leonel Flores, quien fue desafectado de la Selección Argentina y volverá a entrenarse con Boca este jueves, apenas un día antes del encuentro.

El juvenil de 19 años será observado por el cuerpo técnico y su presencia desde el inicio dependerá de cómo responda físicamente.

Villa también está en duda

La alternativa para ocupar ese lugar es Sebastián Villa, aunque el colombiano tampoco tuvo una jornada normal este miércoles debido a un cuadro febril que le impidió entrenarse.

Arruabarrena pretende contar al menos con uno de los dos extremos desde el inicio. Mientras a Flores buscan administrarlo para que llegue en buenas condiciones a la etapa decisiva del semestre, Villa continúa sumando minutos con la intención de recuperar su mejor versión.

Posibles cambios en defensa

Otra de las dudas aparece en la última línea.

Facundo Herrera terminó con una molestia muscular el partido ante Racing por la Copa Argentina y podría recibir descanso para evitar una lesión de mayor gravedad.

En caso de que no juegue, Marco Pellegrino aparece como una de las principales alternativas, aunque también podría reaparecer Ayrton Costa, quien volverá a estar disponible luego de más de 40 días de recuperación por un desgarro.

En el resto del equipo no habría grandes modificaciones.

Miguel Merentiel seguiría como referencia ofensiva pese al gran rendimiento de Enner Valencia frente a Racing, mientras que Leandro Paredes también se mantendría entre los titulares a pesar de algunas molestias físicas que arrastra desde hace varias fechas.

El probable equipo de Boca ante Unión

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa.