Con una multitudinaria apertura, comenzó la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero

El acto central se realizó este miércoles por la noche en el Fórum Centro de Convenciones, con la presencia del gobernador Elías Suárez. Hubo música en vivo, mapping, un despliegue audiovisual y el tradicional corte de cinta.

Hoy 20:52

La 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro de Santiago del Estero quedó formalmente inaugurada este miércoles con una importante presencia de público en el Fórum Centro de Convenciones, dando inicio a cinco jornadas dedicadas a la literatura, la cultura, la educación y distintas expresiones artísticas.

El acto de apertura estuvo encabezado por el gobernador Elías Suárez, acompañado por autoridades provinciales, referentes culturales y representantes de la organización. Las palabras inaugurales estuvieron a cargo de Beatriz Vignoli, Premio Nacional de Poesía.

También participaron el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone; el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón; y el senador nacional José Emilio Neder, entre otras autoridades e invitados.

La ceremonia incluyó además una presentación musical de Orellana Lucca, que acompañó el tradicional corte de cintas realizado en el Fórum.

La feria se desarrolla bajo el lema “Santiago lee con vos” y permanecerá abierta hasta el domingo 4 de octubre, con entrada libre y gratuita. Durante estos días habrá presentaciones de libros, talleres, charlas, debates y propuestas pensadas para diferentes públicos.

Una amplia propuesta para niños y jóvenes

En simultáneo con las actividades del Fórum, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) concentra por quinto año consecutivo el Espacio Infantil, Juvenil y de Cómics, que ocupa unos 10.000 metros cuadrados.

Allí funcionan 70 stands, se programaron 25 shows en vivo y más de 40 talleres participativos, con contenidos relacionados con robótica, inteligencia artificial, arte, animación y guion. Durante la primera jornada participaron miles de estudiantes de jardines, escuelas primarias y establecimientos secundarios junto a sus docentes.

Entre las propuestas vinculadas con la historieta también se destacan actividades encabezadas por Ariel Olivetti y Rodolfo Santullo.

Figuras destacadas y una nutrida agenda

La programación reúne a referentes nacionales e internacionales. Entre las figuras previstas aparecen Pedro Saborido, Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Felipe Pigna, Ximena Sáenz, Fernando Signorini y Claudia Piñeiro, además del escritor y antropólogo peruano Pablo Landeo Muñoz.

Durante la jornada inaugural, Pedro Saborido tuvo a su cargo la presentación de “Una historia de la felicidad”, mientras que entre las propuestas especiales de esta edición se encuentra el lanzamiento de “El canto invisible”, la nueva novela de Claudia Piñeiro.

Otra de las novedades es la experiencia interactiva “Soy Santiagueño, soy...”, que permite a los visitantes compartir contenidos y talentos mediante un código QR para luego proyectarlos en tiempo real en la pantalla central del Fórum.

Con propuestas que combinan literatura, pensamiento, tecnología, educación y entretenimiento, la feria continuará durante los próximos días consolidándose como uno de los principales encuentros culturales de Santiago del Estero.