Escándalo en Portugal: Cristiano Ronaldo dejó la concentración y prometió contar “la verdad”

El delantero abandonó la delegación antes del partido ante Dinamarca por la Nations League, en medio de la tensión con Jorge Jesús. La Federación Portuguesa confirmó su salida y CR7 anticipó que más adelante explicará los motivos.

Hoy 20:46

La selección de Portugal quedó envuelta en una fuerte polémica a pocas horas de su compromiso ante Dinamarca. Cristiano Ronaldo abandonó la concentración del seleccionado y dejó abierta una incógnita sobre su futuro internacional.

El episodio se produjo después de varios días de tensión en torno a su relación con el entrenador Jorge Jesus, quien había decidido no utilizarlo en el triunfo por 2-1 ante Noruega.

Según informaron medios europeos, Cristiano dejó el lugar de concentración en un vehículo de la Federación Portuguesa y posteriormente tenía previsto trasladarse a Madrid. La FPF confirmó oficialmente su salida del plantel.

El mensaje de Cristiano Ronaldo

Poco después, el propio delantero se refirió públicamente a su decisión.

Ronaldo explicó que resolvió marcharse después de mantener una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Además, dejó una frase que profundizó la incertidumbre sobre lo ocurrido: “A su debido tiempo contaré la verdad”.

El goleador también deseó éxito al plantel portugués para los próximos compromisos, aunque no confirmó si su alejamiento será únicamente por esta convocatoria o si significa el final de su trayectoria con la selección.

Qué había dicho Jorge Jesus

Horas antes de la salida de Cristiano, Jorge Jesus había intentado minimizar las versiones sobre un conflicto.

El entrenador aseguró que el delantero no se había negado a entrenar y explicó que durante los días anteriores había realizado tareas específicas en el gimnasio. También sostuvo que mantenía la autoridad para decidir cuándo utilizarlo.

Jesus reconoció, sin embargo, que había cometido un error al mandar a calentar a Ronaldo frente a Noruega pese a que finalmente no lo hizo ingresar. Esa situación había generado visible malestar en el capitán portugués.

El antecedente ante Noruega

El conflicto comenzó a tomar fuerza durante el triunfo de Portugal ante Noruega por 2-1.

Cristiano permaneció durante todo el encuentro en el banco de suplentes, pese a realizar movimientos de calentamiento durante el segundo tiempo.

Después del partido se marchó directamente hacia los vestuarios y el propio Jorge Jesus admitió que debía conversar con él sobre lo sucedido.

Durante los días posteriores, Ronaldo no participó normalmente de todas las prácticas junto al resto del plantel, aunque no existía información oficial sobre una lesión.

Finalmente, este miércoles tomó la decisión de abandonar la concentración antes del encuentro frente a Dinamarca.

Por ahora, Portugal no confirmó que Cristiano Ronaldo haya renunciado definitivamente a la selección, aunque algunos medios portugueses ya especulan con esa posibilidad. La expectativa queda puesta en la explicación que prometió brindar el propio futbolista.