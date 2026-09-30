Se descompensó cuando iba a trabajar, derrapó con su moto y fue hospitalizado

El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles en inmediaciones del Camino de la Costa. El motociclista sufrió politraumatismos y pérdida de conocimiento.

Hoy 08:22

Un hombre de 58 años resultó herido este miércoles por la mañana luego de derrapar con su motocicleta cuando se dirigía a trabajar.

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El hecho ocurrió cerca de las 7, en la zona de Av. Víctor Alcorta y un pasaje sin número.

De acuerdo con el parte policial, el motociclista, identificado como Roberto Bonahora, domiciliado en el barrio Santa Lucía, circulaba a bordo de una Yamaha YBR 125 cc cuando habría sufrido una descompensación.

Esta situación habría provocado que perdiera el control del rodado y derrapara, sufriendo politraumatismos y pérdida de conocimiento.

Una ambulancia del SEASE 107 acudió al lugar y trasladó al hombre hacia el Hospital Regional, donde quedó hospitalizado.