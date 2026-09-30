Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 SEP 2026 | 17º
X
Locales

Clima en Añatuya: cubierto y temperaturas agradables para hoy Miércoles 30 de septiembre de 2026

El clima en Añatuya se presenta cubierto, pero las temperaturas se mantendrán agradables en los próximos días. Se prevén jornadas soleadas y cambios en las condiciones meteorológicas.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes se despiertan con un clima cubierto y una temperatura actual de 16.5 °C, que se siente como 14.5 °C. La humedad se encuentra en un 68%, lo que genera una sensación de frescura en la mañana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27.1 °C. Aunque el cielo estará cubierto, se prevé que las condiciones sean bastante agradables para los añatuyenses.

Para mañana, el pronóstico indica un día soleado con temperaturas entre 15.5 °C y 27.6 °C. Esta es una excelente oportunidad para que los habitantes de Añatuya disfruten de actividades al aire libre.

El viernes, las condiciones climáticas cambiarán nuevamente, pasando a un cielo cubierto con temperaturas que oscilarán entre 15.8 °C y 32 °C. Los añatuyenses deberán estar preparados para un clima más cálido.

En resumen, el clima actual en Añatuya se presenta como cubierto con 16.5 °C, y el pronóstico para hoy indica una máxima de 27.1 °C. Para mañana se espera un día soleado, mientras que el viernes volverán las nubes y temperaturas más altas.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento accidente entre una moto y una bicicleta en Av. Leopoldo Lugones
  2. 2. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 30 de septiembre: nubes, temperaturas agradables y máxima de 27°C
  3. 3. Estremecedor: joven boliviano fue internado con 40 cápsulas de droga en su estómago
  4. 4. Artistas santiagueños analizaron el impacto de la crisis en la cultura: "Cuesta sostenerse"
  5. 5. Danelik explotó contra Brian Sarmiento por sus declaraciones sobre la separación: “Me rompió el corazón”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT