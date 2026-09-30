Vuelo a Tel Aviv: los testimonios de pasajeros del vuelo de Flydubai que aterrizó de emergencia

Aproximadamente dos horas y media después de despegar desde Dubai, descendió abruptamente desde 33.000 pies a 17.000 en un minuto.

Hoy 08:09

Un avión comercial de Flydubai que viajaba de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, a Israel se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita este miércoles, lo que suscitó brevemente preocupación por un posible secuestro y llevó a Israel a desplegar aviones de combate.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Medios israelíes, que citaron a funcionarios de seguridad, reportaron que el incidente estuvo causado por una disputa entre los dos pilotos del aparato y que todos los pasajeros a bordo estaban a salvo. Aterrizó en Tabuk, una base civil y militar en el reino saudí.

Pasajeros dijeron por teléfono a la televisora israelí Ch 12 que escucharon gritos de viajeros hacia la parte delantera del avión, quienes oyeron el altercado entre los pilotos, y que el avión se inclinó bruscamente.

También contaron que todos los pasajeros permanecían a bordo del avión y que había una fuerte presencia de fuerzas de seguridad saudíes rodeándolos.

Un pasajero israelí declaró a The Jerusalem Post que uno de los pilotos apuñaló a otro e intentó sacarlo de la cabina mientras el avión comenzaba a precipitarse. Agregó que los israelíes sentados cerca de la parte delantera corrieron hacia la cabina y se enfrentaron al atacante mientras el avión caía en picada. “Les grité que corrieran y tomaran el control del avión”, sostuvo, en referencia a otros dos pilotos que estaban sentados en la parte trasera de la aeronave.

Según el pasajero, el grupo logró sacar al atacante de la cabina y meter a los otros dos pilotos dentro. Uno de ellos tomó el control del avión. El pasajero describió al piloto apuñalado como en estado crítico y dijo que un dentista a bordo lo atendió.

Por su parte, Uri, que iba en el avión, le dijo a Walla: “Estoy traumatizado. La gente sigue aterrorizada, sobre todo después de que el avión se precipitara repentinamente”.

Y agregó: “Por lo que entiendo, el piloto intentó suicidarse junto con nosotros. Al parecer, fue un ataque. Algunos pasajeros ayudaron al otro piloto a controlarlo hasta que lograron aterrizar el avión”.

El incidente

El avión de FlyDubai transmitió una alerta de emergencia, según información de seguimiento de vuelos disponible públicamente. Los datos de seguimiento de vuelos indicaron que el avión era un Boeing 737 Max 8.

Aproximadamente dos horas y media después de despegar desde Dubai, descendió abruptamente desde 33.000 pies a 17.000 en un minuto, antes de hacer un círculo errático cerca de la frontera jordana y finalmente aterrizar en Tabuk aproximadamente una hora después, según FlightRadar24.

De acuerdo con un funcionario regional informado sobre el incidente, se produjo una pelea en la cabina que aparentemente involucró a los pilotos. La causa de la pelea aún no estaba clara, agregó. “El personal fue interrogado como parte de la investigación”, añadió el funcionario regional, que no aclaró si se produjeron detenciones.

Un funcionario israelí dijo que el país cree que el incidente pudo haber sido un intento de atacar a israelíes, pero la investigación aún está abierta.

Un tercer funcionario confirmó que Israel movilizó aviones de combate por temor al secuestro de un avión que transportaba a decenas de sus ciudadanos. En los últimos días, el primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, advirtió sobre amenazas de seguridad cada vez mayores no especificadas.

FlyDubai confirmó que el vuelo FZ 1073 con destino al aeropuerto Ben Gurion experimentó un incidente y aterrizó de forma segura en Tabuk el miércoles. FlyDubai es la aerolínea de bajo costo de Emirates. Emiratos se convirtió en un destino vacacional popular para los turistas israelíes desde la normalización de la relación entre las dos naciones en 2020.

La flota de la aerolínea de bajo costo depende por completo de variantes del 737, un aparato bimotor de un solo pasillo que es muy utilizado por aerolíneas en todo el mundo. Tiene casi 100 de estos aviones, incluidos 69 de la variante Max 8.

Los israelíes fueron objeto de una serie de secuestros y ataques a aviones por parte de insurgentes palestinos en las décadas de 1960 y 1970. Israel no sufrió un secuestro aéreo en décadas, pero cuenta con algunas de las medidas de seguridad aeroportuaria más estrictas del mundo, incluyendo procedimientos de facturación a menudo invasivos para los vuelos con destino al país.