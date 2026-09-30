¡Vuelve la Scaloneta! Argentina, sin Messi, recibe a Bolivia tras el Mundial

La Selección se presenta este miércoles en Córdoba, en su primer partido después de la final del Mundial 2026.

Hoy 08:07

La Selección Argentina enfrentará este miércoles a Bolivia, desde las 21 horas, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en lo que será su primer partido tras la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

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El encuentro tendrá además una particularidad: será el primer compromiso de esta fecha FIFA sin Lionel Messi, cuya última presentación con la camiseta albiceleste está prevista para el próximo martes ante Benín, en el Monumental.

De cara al duelo con Bolivia, Lionel Scaloni prepara una formación con varias modificaciones respecto del equipo que disputó la final mundialista y con una novedad importante en ofensiva: Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartirían el ataque desde el inicio.

El entrenador no confirmó el equipo, aunque el ensayo táctico realizado el martes dejó algunos indicios sobre el once que podría salir a la cancha en Córdoba.

Entre las variantes aparece Nicolás Paz, quien tendría chances de comenzar como titular. En tanto, Facundo Medina y Román Vega se disputan el lateral izquierdo, mientras que Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister integrarían el eje del mediocampo.

Otra de las dudas pasa por Matías Soulé y Valentín Barco, quienes pelean por un lugar entre los titulares.

Argentina inicia una nueva etapa tras el Mundial

El encuentro frente a Bolivia marcará el regreso a la competencia de la Selección después de la final ante España y también abrirá una fecha FIFA especial para el conjunto nacional.

Además del partido de este miércoles, la agenda tendrá como uno de sus momentos centrales la despedida de Lionel Messi, quien jugará su último encuentro con Argentina el próximo martes 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental.

Bolivia, por su parte, buscará cortar una racha adversa luego de una serie de derrotas internacionales.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé o Valentín Barco; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Luis Haquin, Efraín Morales, Diego Arroyo; Diego Medina, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Roberto Fernández; Miguel Terceros, Fernando Nava y Carlos Melgar. DT: Óscar Villegas.

Hora: 21.

TV: TyC Sports.

Árbitro: Jhon Ospina, de Colombia.

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.