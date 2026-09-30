Termas de Río Hondo se prepara para días de clima variable: ¿qué esperar hoy Miércoles 30 de septiembre de 2026?

Los termenses se enfrentarán a un clima cubierto con temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias en los próximos días. Se espera un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avance la semana.

Hoy 08:02

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses se despiertan con un clima cubierto y temperaturas que rondan los 18.4 °C, con una sensación térmica de 17.6 °C. La humedad se encuentra en un 74%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada.

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Para el día de hoy, se anticipa que la temperatura mínima será de 17.7 °C, mientras que la máxima alcanzará los 24.4 °C. Este rango de temperaturas permitirá que los termenses disfruten de un clima relativamente agradable, aunque la sensación de frescura se mantendrá por la humedad.

Sin embargo, el pronóstico de mañana no es tan optimista, ya que se prevé lluvia irregular en las cercanías. Las temperaturas mínimas descenderán a 14.9 °C y las máximas se limitarán a 20.1 °C, lo que podría llevar a un cambio notable en la sensación térmica.

El viernes, las condiciones mejorarán ligeramente con un clima cubierto nuevamente, donde se espera que las temperaturas oscilen entre 15.5 °C y 26.9 °C. Estos cambios marcarán el inicio de octubre con un clima variable que podría afectar las actividades al aire libre de los termenses.

En resumen, la jornada de hoy presenta un clima cubierto, con temperaturas que oscilarán entre 17.7 °C y 24.4 °C. Para mañana, las lluvias irregulares y un descenso en las temperaturas serán el foco de atención, mientras que el viernes se espera un ligero repunte en el clima cubierto con temperaturas más cálidas.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.