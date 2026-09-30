Jennifer Lawrence protagonizará la nueva película de ciencia ficción de Zach Cregger

La actriz encabezará el elenco de ‘The Flood’, un thriller de ciencia ficción ambientado en una estación espacial lejana y producido por Warner Bros., New Line Cinema y Amblin Entertainment.

Hoy 07:59

Jennifer Lawrence será la protagonista de ‘The Flood’, la próxima película escrita y dirigida por Zach Cregger, responsable de ‘Barbarian’ y ‘Weapons’. El proyecto será un thriller de ciencia ficción original ambientado en una estación espacial.

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La producción estará a cargo de Roy Lee y Miri Yoon, de Vertigo Entertainment, junto con Steven Spielberg y su compañía Amblin Entertainment. Cregger asumirá la dirección de la película mientras continuará vinculado como productor y guionista a ‘Gladys’, precuela de ‘Weapons’ centrada en el personaje interpretado por Amy Madigan.

Warner Bros. y New Line Cinema tienen previsto estrenar ‘The Flood’ el 11 de agosto de 2028 en Estados Unidos, mientras que ‘Gladys’ llegará a los cines el 8 de septiembre del mismo año.

Jennifer Lawrence

Para Cregger, será su cuarta película como director en solitario. Anteriormente estuvo al frente de ‘Barbarian’, ‘Weapons’ y la reciente ‘Resident Evil’.

Lawrence, por su parte, estrenó a finales de 2025 ‘Die My Love’ y tiene previsto regresar a la pantalla en 2027 con ‘What Happens at Night’, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada junto a Leonardo DiCaprio.