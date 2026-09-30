Trabajadores franceses marcharon contra el congelamiento salarial y el plan de ajuste del Gobierno

Docentes, bomberos, policías y trabajadores de la salud participaron de movilizaciones en más de 170 ciudades, a dos días de la presentación del presupuesto de 2027.

Hoy 07:11

Miles de trabajadores se movilizaron en distintas ciudades de Francia contra el congelamiento salarial y el plan de ajuste de 54.000 millones de euros impulsado por el gobierno de Sébastien Lecornu.

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La protesta fue convocada por ocho sindicatos y contó con la participación de docentes, bomberos, policías, trabajadores de la salud y estudiantes. El Ministerio del Interior informó 206.000 manifestantes y 440 detenidos, mientras que la CGT estimó una participación superior a las 300.000 personas.

"Este presupuesto es peligroso para el país", afirmó durante la manifestación Sophie Binet, secretaria general de la CGT.

El principal reclamo está vinculado con la decisión de mantener congelado durante 2027 el índice utilizado para calcular los salarios de 5,9 millones de empleados públicos. Los sindicatos sostienen que los ingresos perdieron poder adquisitivo frente a la inflación y reclaman además más personal y recursos para los servicios públicos.

La movilización se realizó a dos días de la presentación del presupuesto ante la Asamblea Nacional. El Gobierno busca reducir el déficit por debajo del 5% del PBI en 2027 y sostiene que el ajuste es necesario para estabilizar las cuentas públicas.

La CGT advirtió que podrían realizarse nuevas jornadas de protesta si el Ejecutivo mantiene su propuesta. En paralelo, la Policía abrió una investigación por un video en el que se observa a un agente disparando un lanzaproyectiles contra un estudiante durante las protestas previas.