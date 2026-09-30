Miley Cyrus vuelve al número uno del Billboard 200 después de más de una década

La cantante alcanzó la cima de la lista de álbumes de Estados Unidos con ‘Bass Persuades’, mientras Ella Langley mantiene el liderazgo del Hot 100 con ‘Choosin’ Texas’.

Hoy 07:59

Miley Cyrus alcanzó el primer puesto del Billboard 200 con su nuevo álbum, Bass Persuades, y volvió a liderar la principal lista de álbumes de Estados Unidos después de más de una década.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El disco debutó con 61.000 unidades equivalentes, en una disputa muy ajustada con Dandelion, de Ella Langley, que quedó segundo con casi 61.000 unidades. El tercer puesto fue para Riley Green con That’s Just Me, que registró 60.000 unidades.

Para Cyrus, se trata de su sexto álbum número uno en el Billboard 200. Su anterior liderazgo había sido en 2013 con Bangerz. Además, Bass Persuades se convirtió en su decimosexto trabajo en ingresar al Top 10.

Cyrus es la tercera artista de 2026 que consigue volver al número uno después de un intervalo de al menos diez años, luego de Bruno Mars y A$AP Rocky.

En el Billboard Hot 100, Ella Langley continúa al frente con Choosin’ Texas, que alcanzó su semana número 24 en el primer puesto. La canción también estableció un nuevo récord de 19 semanas en la cima del ranking Digital Song Sales.

Bass Persuades fue anunciado por Cyrus a comienzos de septiembre y llegó oficialmente el 18 de septiembre. La cantante también tiene programadas dos presentaciones en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, los días 16 y 18 de octubre, con Model/Actriz como invitado especial.

El Top 5 del Billboard 200 se completó con I’m the Problem, de Morgan Wallen, en el cuarto lugar, y You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, de Olivia Rodrigo, en el quinto.