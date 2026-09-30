Silva Neder: "La Feria del Libro es un gran aporte a la cultura y queremos que el santiagueño se siga apropiando"

El vicegobernador de la provincia resaltó además la participación de estudiantes de todos los niveles y valoró la continuidad de una iniciativa que nació durante la gestión de Gerardo Zamora y que actualmente tiene el respaldo del Gobierno de Elías Suárez.

Hoy 21:55

Durante la inauguración oficial de la 16ª edición de la Feria Provincial del Libro de Santiago del Estero en las instalaciones del Fórum, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, enfatizó la trascendencia de esta cita cultural como un espacio de consolidación identitaria, integración social y fortalecimiento de las instituciones educativas.

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Acompañando la apertura encabezada por el gobernador Elías Suárez, el Vicegobernador remarcó el valor del evento para la comunidad: "La verdad que la feria se ha transformado en ese gran encuentro de todos los santiagueños y santiagueñas que le abre las puertas a todos y la participación de los estudiantes, de todos los niveles, sin duda le da ese marco y ese brillo".

POLÍTICA DE ESTADO

Silva Neder contextualizó el desarrollo del encuentro literario dentro de una línea de gestión sostenida en el tiempo, subrayando la decisión política del Ejecutivo provincial para garantizar el acceso democrático a la cultura y a la educación.

"Fue una iniciativa en su momento de Gerardo Zamora, el exgobernador, y que hoy tiene continuidad en la decisión firme de Elías Miguel Suárez, nuestro gobernador, que conjuntamente con la Fundación del Libro, pero también con todos los estamentos educativos y el Ministerio de Educación, puede hacer nuevamente una realidad esta edición número 16", sostuvo la autoridad legislativa.

"La 16ª Feria del Libro es un gran aporte a la cultura desde el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero y queremos que los santiagueños se sigan apropiando", subrayó.