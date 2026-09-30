Denunció que su pareja la golpeó porque no había bañado a sus hijos en Añatuya

El episodio ocurrió en el barrio La Merced y fue advertido por vecinos que alertaron a efectivos policiales que realizaban un patrullaje preventivo. La joven, de 24 años, manifestó su intención de realizar una denuncia penal.

Hoy 23:44

Un nuevo episodio de violencia de género generó la intervención de la Policía en la ciudad de Añatuya, luego de que vecinos alertaran sobre una situación de violencia en un domicilio del barrio La Merced.

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El hecho ocurrió alrededor de las 21 del miércoles, cuando efectivos de la División Prevención de la Departamental 13 realizaban un recorrido por la zona. En esas circunstancias, varios transeúntes interceptaron a los uniformados y les advirtieron sobre una pelea y una presunta agresión en un domicilio.

Los policías se dirigieron hasta una vivienda ubicada sobre calle Ramos Mejía, entre Padre Suárez y Fray Mamerto Esquiú, donde se entrevistaron con una joven de 24 años, identificada como Soledad Palavecino.

De acuerdo con lo manifestado por la mujer ante los efectivos, momentos antes habría sido agredida físicamente por su pareja, identificado como Carlos Fernando Castaño, de 35 años, conocido como "Pete".

El motivo que habría desencadenado la agresión

Según el relato recabado por los policías en el lugar, la discusión se habría originado luego de que el hombre le recriminara a la joven que no había bañado a sus hijos mientras se encontraban en la casa de su suegra.

Ante la situación, Palavecino manifestó su intención de radicar una denuncia penal contra su pareja.

Los efectivos activaron entonces el protocolo correspondiente para situaciones de violencia de género y solicitaron la intervención de la Comisaría 4ª del Menor, la Mujer y la Familia.

Minutos después llegó al lugar un móvil policial a cargo del oficial Mauro Resola, acompañado por el sargento César Gómez y el cabo primero Hugo Palavecino, quienes quedaron a cargo de las actuaciones correspondientes y de las medidas destinadas a resguardar a la víctima.