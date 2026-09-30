ARCA-Aduana secuestró mercadería de origen extranjero sin documentación tras controlar un camión de encomiendas

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional N.º 9, a la altura de Termas de Río Hondo. Parte de la carga no contaba con documentación que acreditara su legal ingreso al país y quedó a disposición de la Justicia Federal.

Hoy 23:06

Durante la mañana de este miércoles, personal de la División Aduana de Santiago del Estero, en un trabajo conjunto con efectivos de Prefectura Naval Argentina de Río Hondo, realizó un procedimiento sobre un camión de transporte de encomiendas de la empresa Andreani, que circulaba por la Ruta Nacional N.º 9, kilómetro 1210, a la altura del acceso a El Porvenir, en Termas de Río Hondo.

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El vehículo tenía como origen la ciudad de Orán, provincia de Salta, y como destino final la provincia de Buenos Aires. Durante el control de la documentación, el personal de la fuerza actuante tomó comunicación con el Juzgado Federal N.º 2 de Santiago del Estero, a cargo del juez Sebastián Argibay, con secretaría penal del Dr. Mario Medina, desde donde se autorizó la apertura del medio de transporte ante la presunción de que trasladaba mercadería de origen extranjero.

A partir de esa autorización, el camión fue trasladado a la Z.P.A. “La Banda”, donde se llevó a cabo un control mediante medios no intrusivos con el camión escáner asignado a la Aduana. Posteriormente, también intervino el binomio guía-can con “Vito”, perteneciente a la División Aduana Santiago del Estero.

Durante esta última inspección, se informó que el can no mostró conducta de interés compatible con la presencia de estupefacientes y/o divisas sobre la mercadería controlada.

Luego se procedió a la apertura de los bultos transportados, el conteo y la verificación de la mercadería. Como resultado, se constató que parte de los productos era de origen extranjero y no contaba con la documentación respaldatoria que acreditara su legal ingreso al país.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado Federal N.º 2 de Santiago del Estero, que ordenó el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley 22.415.

En tanto, respecto de la mercadería que no fue considerada de origen extranjero y que, por ese motivo, no quedó alcanzada por la medida de secuestro, se procedió a cargarla nuevamente en el transporte para continuar con su traslado hacia los respectivos destinos.

Una vez concluidos los controles correspondientes, se dispuso la liberación del medio de transporte y de las personas involucradas, quedando la mercadería secuestrada a disposición de la Justicia Federal.