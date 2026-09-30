El romántico gesto de Pedro Rosemblat a Lali que enterneció a sus fans: “Esto es lo que más te excita”

La cantante cerró la era de “No vayas a atender cuando el demonio llama” con un carrete de fotos de su último show en River, donde también compartió algunas postales íntimas del detrás de escena.

Hoy 23:22

Lali Espósito puso punto final a la era de “No vayas a atender cuando el demonio llama” con una serie de fotografías de su último show en el estadio Monumental, realizado el sábado 26 de septiembre. Entre imágenes del escenario, el público y los preparativos del recital, apareció un detalle íntimo que llamó especialmente la atención de sus seguidores.

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Se trata de una fotografía en la que aparece una bandeja con milanesas a la napolitana y papas fritas, acompañada por una nota manuscrita que decía: “Esto es lo que más te excita: Napo con papas fritas. Te amo”. El mensaje estaba acompañado por una estrella, un símbolo que coincide con el utilizado en el micrófono y en las remeras de la producción del show.

Aunque la nota no lleva el nombre de Pedro Rosemblat, el contexto de las imágenes permitió vincular el gesto con la pareja de la cantante. En el mismo carrete, Lali compartió fotografías junto a Rosemblat, entre ellas una en la que ambos aparecen frente a cámara con gestos cómplices y otra en la que ella le sostiene el rostro entre las manos.

La publicación mostró además distintos momentos de la última presentación de la artista en River Plate, desde el estadio vacío durante los preparativos y la prueba de sonido hasta las imágenes frente a un público que colmó las tribunas. El cierre de la gira significó también la tercera presentación de Lali en el Monumental durante 2026.

Con esta presentación, Lali Espósito acumuló ocho fechas con localidades agotadas entre 2025 y 2026: cinco en el estadio de Vélez Sarsfield durante 2025 y tres en el Monumental en lo que va de este año.

El carrete también reunió imágenes del detrás de escena, los ensayos, el equipo de producción y distintas participaciones sobre el escenario, además de postales tomadas antes, durante y después del recital que marcó el cierre de esta etapa musical.