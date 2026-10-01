Desmantelan una red de estafas en Salta y Jujuy con 21 casos en investigación

La investigación liderada por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio ha desmantelado una red de estafas en Salta y Jujuy, donde se han registrado 21 casos de fraude que involucran a Sergio Fernando Tolaba, quien se encuentra actualmente detenido.

Hoy 01:31

En el marco de una exhaustiva investigación liderada por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, se han llevado a cabo cuatro allanamientos en las provincias de Salta y Jujuy, en relación con las actividades fraudulentas de Sergio Fernando Tolaba. Este operativo se inició tras recibir numerosas denuncias de víctimas que relataron haber sido estafadas, lo que llevó a la UDEC a recopilar información crucial para el desarrollo del caso.

La causa abarca un total de 21 hechos que han sido calificados provisionalmente como estafas reiteradas en concurso real. Según los informes, Tolaba se habría presentado ante algunas de las víctimas bajo el alias de “Mario Peredo”, generando así vínculos de confianza a través de diversas propuestas comerciales que resultaron ser engañosas. Las maniobras de estafa han adoptado múltiples modalidades, afectando a un número significativo de personas en la región.

Entre los diversos tipos de fraude identificados, se encuentran operaciones de compraventa de vehículos, así como ofrecimientos para inversiones y administración de dinero. Las víctimas han denunciado haber entregado tanto dinero como vehículos, sin recibir a cambio los bienes prometidos. En un caso particular, un denunciante entregó su automóvil y una suma de dinero por otro vehículo, que posteriormente fue reclamado por su verdadero propietario y terminó siendo secuestrado.

Además, se investigan transacciones donde se habrían entregado montos significativos de dinero bajo la premisa de obtener ganancias rápidas, así como la venta de bienes que Tolaba no tenía derecho a comercializar. Un caso destacado involucra un local gastronómico en General Güemes, donde un afectado entregó dinero creyendo que estaba comprando un establecimiento que en realidad no pertenecía al vendedor.

Como parte de las acciones para avanzar en la investigación, la fiscal Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de inmuebles relacionados con la causa, buscando recuperar bienes y otros elementos de interés. Las órdenes de allanamiento fueron autorizadas por el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino, y los procedimientos fueron ejecutados por la Unidad de Investigación UDEC, bajo la supervisión del secretario letrado Walter Inda.

Los procedimientos se llevaron a cabo en tres ubicaciones en Salta Capital, así como en Rosario de Lerma y Cerrillos. La cuarta medida se realizó en Perico, provincia de Jujuy, con la intervención del juez Roberto Darío Assef, del Colegio de Jueces Penal de San Salvador de Jujuy. Para este operativo, la UDEC trabajó en colaboración con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad N.° 9 de Perico y la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy, lo que demuestra la seriedad y el alcance de la investigación.

Una vez finalizados los allanamientos y analizados los resultados obtenidos, la fiscal Salinas Odorisio procederá a evaluar la información recolectada y a definir las acciones necesarias para continuar con el esclarecimiento de los hechos denunciados, reafirmando así el compromiso de las autoridades por combatir la delincuencia económica en la región.