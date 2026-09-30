Olímpico debuta ante Platense en el Vicente Rosales por la Liga Nacional

El Negro recibirá este jueves desde las 22 al conjunto de Vicente López, en el inicio de la temporada 2026/27. Leo Costa afrontará su primer partido oficial con un plantel profundamente renovado.

Hoy 00:00

Olímpico pondrá en marcha este jueves su participación en la Liga Nacional 2026/27, cuando reciba a Platense desde las 22 en el estadio Vicente Rosales. Transmite El Clásico por Radio Panorama.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro será dirigido por Alejandro Chiti, Jorge Chávez y Romina Morales y marcará el estreno oficial del nuevo ciclo encabezado por Leo Costa.

El conjunto bandeño llega al debut luego de varias semanas de preparación y con un plantel que presenta una renovación prácticamente total. Santino Romegialli es el único jugador que continúa respecto de la temporada pasada.

La conducción estará a cargo de Lucas Pérez y Jeremías Frontera, mientras que Austin Wrighten y Ezequiel Paz ocuparán el puesto de escolta.

Como aleros aparecen Guido Mariani y Agustín Vergara, mientras que Andrew Corum y Romegialli serán las alternativas como ala pivots. El juego interior se completa con Hall B. Elisias y Joaquín López Lorenz.

Además, los juveniles Mariano Cáceres y Francisco Pereyra se suman como opciones para reforzar la rotación.

Cómo llega Olímpico al debut

La preparación incluyó tres partidos amistosos. El Negro enfrentó a Quimsa e Independiente de Oliva en el cuadrangular disputado en Frías y luego cerró la puesta a punto ante Salta Basket en el Vicente Rosales.

Durante la pretemporada, el cuerpo técnico debió lidiar con diferentes problemas físicos que afectaron a Romegialli, Elisias, Frontera y Vergara.

Sin embargo, en los últimos días la situación se normalizó y Costa pudo trabajar con el plantel completo de cara al estreno.

La idea que busca imponer Leo Costa

En la previa del partido, el entrenador destacó las sensaciones que le dejó el equipo y explicó cuáles serán algunas de las características que pretende desarrollar.

“Me gusta lo que veo. Creo que es un equipo que va a poder jugar rápido, jugar dinámico, sin retener el balón y crear juego de atrás para adelante”, expresó.

Costa también valoró el hecho de haber podido contar con todos sus jugadores durante los últimos entrenamientos.

“Lo que estuve viendo, sobre todo en los últimos días que estuvimos completos, me entusiasma. Creo que han agarrado el sistema de juego y ahora hay que buscar ponerlo a punto y encontrar la mejor versión”, agregó.

Sobre Platense, anticipó un partido de ritmo alto y destacó la capacidad de su rival para lastimar desde larga distancia.

“Es un equipo con una filosofía de juego de ritmo alto, con jugadores que pueden tirar de tres puntos en varias posiciones. Nosotros vamos a estar preparados para contrarrestar todo eso”, señaló.

Además, remarcó la importancia de construir una conexión con el público bandeño: “La competitividad que podamos manifestar adentro de la cancha va a ser fundamental para que la gente se identifique con nosotros y nos venga a alentar cada partido”.

Entradas para Olímpico vs. Platense

La venta de entradas será exclusivamente presencial. Las boleterías del Vicente Rosales abrirán a las 20.30 y no habrá venta online.

La platea costará $20.000, la tribuna $10.000 y el seguro $5.000.

Los socios con la cuota al día tendrán ingreso gratuito a tribuna presentando el comprobante del último pago. El beneficio no alcanza a los socios deportivos.

Con el plantel disponible y la preparación finalizada, Olímpico comenzará una nueva temporada ante su gente, con el objetivo de hacerse fuerte desde el primer compromiso.