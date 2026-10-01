Detenido por homicidio culposo en un incidente vial en Humahuaca

Un hombre fue detenido en Tucumán por un pedido de captura relacionado con un homicidio culposo en un incidente vial en Humahuaca.

Hoy 02:29

Un hombre, originario de la localidad tucumana de Tafí Viejo, fue detenido por las autoridades policiales de Tucumán debido a un pedido de captura emitido por la Justicia jujeña. Este pedido está vinculado a una causa de homicidio culposo que se refiere a un incidente vial que tuvo lugar en Humahuaca.

El arresto del sospechoso se produjo en el marco de un operativo policial llevado a cabo en la ruta nacional N° 157, en la altura de la localidad de Taco Ralo. Durante este control, los efectivos policiales decidieron detener un camión para realizar la inspección correspondiente de la carga y del conductor del vehículo.

Al llevar a cabo la verificación de la identidad del camionero, los agentes comprobaron que el individuo tenía domicilio en Tafí Viejo. Esto llevó a los policías a consultar su información en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), donde se confirmó que existía un pedido de captura en su contra.

El pedido de detención fue emitido por la Justicia de Jujuy y está asociado a una causa por homicidio culposo derivada de un accidente vial en Humahuaca. Este caso ha generado una considerable atención mediática y pública debido a la gravedad de los hechos.

Tras la confirmación de su situación legal, el fiscal de turno fue informado y se determinó que el sospechoso debía ser trasladado a una sede policial en Tucumán para su procesamiento. Posteriormente, se prevé su remisión a las autoridades judiciales de Jujuy para continuar con el debido proceso legal.

Los operativos de control como el realizado en la ruta nacional N° 157 son parte de una estrategia más amplia para mejorar la seguridad en las carreteras y prevenir incidentes viales, que muchas veces resultan en consecuencias fatales. La colaboración entre fuerzas policiales de diferentes provincias es esencial para el éxito de estas operaciones.

Este incidente pone de relieve la importancia de la responsabilidad al volante y la necesidad de adherirse a las normativas de tránsito para evitar tragedias que afecten a la comunidad. Las autoridades continúan trabajando en la identificación y detención de individuos involucrados en delitos viales.