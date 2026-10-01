Rusia amenaza a la OTAN con armas nucleares ante la tensión en Kaliningrado

“Estaríamos listos para usar todo el arsenal”, aseguró Vladimir Putin. Por medio de una nota diplomática, Moscú acusó a la alianza atlántica de intentar aislar su enclave en el Báltico.

Hoy 08:58

En medio de una nueva escalada de tensiones entre Rusia y Europa, Moscú advirtió a la OTAN de que recurrirá a sus armas nucleares si la organización intenta aislar o bloquear Kaliningrado, el enclave ubicado entre Polonia y Lituania, a unos 1.000 km de Moscú y a orilla del Mar Báltico.

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A través de una nota informal enviada al gabinete de Mark Rutte, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el Kremlin acusa a los aliados de adoptar una postura peligrosa hacia Moscú. Además, advierte del riesgo de un conflicto directo y amenaza con ataques a centros de decisión de países miembros.

"Como dijo recientemente el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, si Occidente nos ataca, responderemos y sería una guerra completamente diferente y muy breve", planteó el comunicado, que fue divulgado por la embajada en Irlanda, país que no es miembro de la alianza.

"No debería haber error: Rusia estaría lista para usar todo su arsenal, incluidas armas nucleares, para defender su territorio si los países de la OTAN intentan aislar la región de Kaliningrado del resto del país", profundizó su amenaza.

"Bajo tal escenario", añadió Moscú, "el riesgo de confrontación armada es alto, con la posibilidad de que Rusia use ataques preventivos contra centros de toma de decisiones en los países de la Alianza ya en la etapa inicial del conflicto".

Como respuesta, la alianza atlántica calificó la nota rusa de intolerable y se aseguró de que sus maniobras militares no amenazan a ningún territorio ruso.

Además, se ratificó que mantendrán su respaldo militar e industrial a Ucrania y también se marcó que "no dudarán" en incrementar la asistencia a este país en la guerra.

Por su parte, Rutte definió la amenaza como inútil e innecesaria. El secretario general afirmó que la OTAN es una alianza defensiva y remarcó que Putin nunca podrá ganar.

Drones interceptados y el temor de Rusia en su enclave en el Báltico

La advertencia se da en el marco de un importante aumento de la tensión entre los rusos y algunas naciones europeas, como Polonia y los países bálticos, por las denuncias de estos sobre presuntas incursiones con drones, sabotajes y campañas de desinformación lanzadas por el Kremlin contra países de la Unión Europea.

En este contexto, tras derribar un dron que violó el espacio aéreo lituano mediante cazas italianos, la OTAN reforzó la zona desplegando más tropas en este país y realizando maniobras defensivas para proteger infraestructuras críticas en el mar Báltico.

Por su parte, la inteligencia europea denuncia que Rusia usa el territorio para interferir señales GPS en la región.

Estos movimientos fueron entendidos por el Gobierno de Putin como una concreta amenaza para el enclave ruso ubicado entre territorio lituano, polaco y dicho mar. Además, Moscú teme que la OTAN imponga un bloqueo naval completo sobre la zona.