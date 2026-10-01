Detienen a cinco jóvenes por intento de robo en Chaco

Cinco jóvenes fueron detenidos en Resistencia, Chaco, tras un intento de robo a una mujer que fue abordada por ellos mientras se movilizaban en bicicletas.

Hoy 03:22

El pasado martes por la noche, un intento de robo a mano armada tuvo lugar en Resistencia, Chaco, donde una mujer fue asaltada por cinco jóvenes que se desplazaban en bicicletas. Este preocupante incidente ocurrió en la avenida Nicolás Rojas Acosta al 250 aproximadamente.

Según informes de la policía del Chaco, la situación fue rápidamente controlada gracias a la intervención de efectivos de la Patrulla Preventiva, quienes tras recibir el alerta, lograron demorar primero a tres de los sospechosos y posteriormente a los otros dos, en las inmediaciones de la avenida 9 de Julio y calle 12.

Los cinco jóvenes, que estaban en bicicletas de rodado 29, fueron arrestados y sus vehículos fueron secuestrados para continuar las investigaciones pertinentes. Esta acción refleja el compromiso de las autoridades locales en la lucha contra la criminalidad en la región.

Además, las autoridades están llevando a cabo una investigación adicional para determinar si estos jóvenes tienen alguna relación con otro hecho delictivo similar que ocurrió días atrás en el barrio Paykin. Este tipo de actos delictivos generan preocupación en la comunidad y resaltan la necesidad de una mayor seguridad pública.

La policía ha instado a los ciudadanos a reportar cualquier actividad sospechosa y ha resaltado la importancia de la colaboración de la comunidad en la lucha contra el crimen. Este llamado a la acción busca crear un entorno más seguro para todos los residentes de Resistencia.

El gobierno local ha iniciado medidas para fortalecer la seguridad en las calles, incluyendo patrullajes más frecuentes en áreas identificadas como problemáticas. Se espera que estas acciones disuadan futuros intentos de asalto y promuevan un ambiente más seguro para los ciudadanos.

La rápida respuesta de las fuerzas del orden en este caso es un ejemplo de cómo la coordinación entre la policía y la comunidad puede resultar en la detención efectiva de delincuentes y la prevención de delitos en áreas urbanas.