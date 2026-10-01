Frigerio destacó el potencial del campo argentino en París y pidió eliminar las retenciones

El gobernador de Entre Ríos aseguró durante la Argentina Week París que el país mantiene una fuerte competitividad agropecuaria y reclamó mejor infraestructura, menos regulaciones y el fin de las retenciones para potenciar nuevas inversiones.

Hoy 09:21

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó en París el potencial del sector agropecuario argentino y aseguró que existe un fuerte interés de los inversores por las oportunidades que ofrece el país.

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Durante su participación en la Argentina Week París, el mandatario sostuvo que hay “mucho interés en nuestro país” y remarcó especialmente el perfil agroindustrial de Entre Ríos.

Frigerio señaló que el campo argentino continúa siendo competitivo pese a distintos factores que, según consideró, todavía limitan su desarrollo.

“En el tema agropecuario seguimos siendo el país más competitivo del mundo con retenciones, con infraestructura insuficiente, con regulaciones que hay que quitar y con una burocracia estatal todavía pesada”, afirmó.

En ese sentido, planteó que una mejora en las condiciones estructurales podría potenciar aún más al sector.

“Imagínense lo que sería cuando la infraestructura mejore, cuando esos impuestos distorsivos desaparezcan, como las retenciones, cuando se termine el proceso de desregulación y cuando el Estado pase a ser un socio y un facilitador de los negocios”, expresó.

El gobernador cerró con una definición sobre el potencial productivo del país: “La Argentina, en términos agropecuarios, no tiene límite”.

Además, aseguró que esa capacidad de crecimiento también es percibida por los inversores, lo que explica, según señaló, el interés que genera actualmente la Argentina en materia agroindustrial.