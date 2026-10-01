En su columna de este jueves en Radio Panorama, el analista económico repasó las señales que surgen del 62° Coloquio de IDEA, las expectativas empresariales, la evolución del crédito y los anuncios de inversión.

Hoy 08:25

“Es interesante plantearse si uno invertiría ahora o esperaría al año que viene”, señaló el licenciado Osvaldo Granados durante su columna de este jueves en Radio Panorama, al analizar el escenario económico argentino y las expectativas de los empresarios de cara a 2027.

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Granados puso el foco en el 62° Coloquio de IDEA, que se desarrolla esta semana en Mar del Plata, y en la participación del presidente Javier Milei, quien intervino mediante una videoconferencia desde París. El mandatario pidió “paciencia” a los empresarios y volvió a plantear su perspectiva sobre los próximos años de la economía argentina.

“Somos unos maestros de la palabra. Ayer habló Milei en el Coloquio de IDEA a través de una conferencia satelital y está diciendo hoy en París más o menos lo mismo, de cuatro años impresionantes, de ganar en primera vuelta”, sostuvo Granados.

El analista consideró que existe un respaldo empresarial al rumbo económico, aunque diferenció ese apoyo de la valoración sobre la figura del Presidente.

“Todos en IDEA respaldan el plan económico, a lo mejor no les gusta la figura de Milei, pero ninguno está en contra del rumbo de la economía”, afirmó.

Crédito, morosidad e inversiones

Granados también se refirió a la situación del crédito y a los datos recientes sobre refinanciación de deudas de las familias. Según un informe de la consultora 1816 elaborado sobre la base de información del Banco Central, los hogares acumularon más de $2,7 billones en deudas refinanciadas, mientras que la mora de las familias registró una leve baja en agosto.

“Los banqueros dijeron que habían refinanciado 2,7 billones de pesos y por ende bajó la morosidad y creen que en el primer trimestre del año que viene está solucionando el problema”, señaló Granados.

En ese sentido, planteó una diferencia entre el sistema bancario tradicional y las empresas financieras no bancarias. “Los bancos, seguro, lo que no sé cómo van a hacer es la fintech”, afirmó.

Los datos disponibles muestran que, mientras la mora de las familias dentro del sistema financiero registró una leve mejora, la irregularidad en entidades no financieras —entre ellas billeteras digitales— llegó al 33,9%, según el relevamiento citado.

El economista también cuestionó el debate político en torno al rumbo económico y mencionó las críticas formuladas por el exministro de Economía Martín Guzmán y las posteriores respuestas desde el oficialismo y otros sectores políticos.

“Cuando vos hablás de economía, tenés que demostrar que algo diferente vas a hacer, y nadie lo hace. Y de pronto, escuchamos muchas palabras, inversiones posibles, millones de dólares”, expresó.

En relación con las inversiones, Granados destacó particularmente el anuncio realizado por Toyota, que obtuvo la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto de US$1.341 millones en su complejo industrial de Zárate.

La iniciativa contempla una nueva planta destinada a producir un vehículo electrificado y fue presentada como la mayor inversión de la historia de la industria automotriz argentina. El proyecto prevé además un fuerte perfil exportador.

“Solo Toyota dijo algo coherente, se asocia al RIGI y que van a fabricar las camionetas con electricidad con una millonaria inversión. Fue la única que anunció algo concreto”, sostuvo Granados.

La automotriz confirmó que se trata de un proyecto para producir un vehículo electrificado, aunque por el momento no precisó oficialmente el modelo. Fuentes del sector lo vinculan con la próxima generación de la Hilux, que incorporaría versiones electrificadas.

Para Granados, el desafío ahora pasa por transformar los anuncios y las expectativas en inversiones efectivamente concretadas. “Todas las inversiones que van para la Cordillera van a llevar tiempo”, concluyó.