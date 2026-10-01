Añatuya bajo un manto de nubes: clima y temperaturas para hoy Jueves 1 de octubre de 2026

Los añatuyenses se preparan para un día con clima cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 16.8 y 22.8 grados. Se espera un ligero aumento en el calor durante los próximos días.

Hoy 08:21

En la ciudad de Añatuya, el clima se presenta cubierto en la jornada de hoy. La temperatura actual es de 16.8 °C, con una sensación térmica que desciende a 13 °C, lo que indica que los añatuyenses deben abrigarse un poco más a pesar de la temperatura moderada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con una humedad del 58% y un viento que sopla a 18 km/h desde el sureste, las condiciones son propicias para un día nublado. Este clima no es inusual para esta época del año en la región, donde las variaciones son comunes.

A lo largo del día, se espera que la temperatura máxima alcance los 22.8 °C, lo que proporcionará un leve alivio en las horas más cálidas. Sin embargo, la sensación térmica puede seguir siendo más baja debido a la nubosidad persistente.

Para mañana, el pronóstico anticipa un clima también cubierto, con temperaturas que comenzarán en una mínima de 14 °C y alcanzarán hasta los 30 °C. Los añatuyenses pueden esperar un aumento notable en el calor, lo que podría hacer que el abrigo sea menos necesario.

El sábado se prevé un clima similar, con mínimas de 19.4 °C y máximas que podrían ascender hasta los 33.5 °C. Así, el fin de semana promete ser más cálido, contrastando con la jornada de hoy donde las temperaturas son más frescas.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.