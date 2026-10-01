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Platense y Estudiantes se juegan el pase a semifinales de la Copa Argentina

El Calamar y el Pincha se enfrentarán este jueves desde las 21.15 en el estadio Norberto Tomaghello. Ambos llegan golpeados y buscarán meterse entre los cuatro mejores del certamen.

Hoy 08:47

Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este jueves desde las 21.15 por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, en un partido que se disputará en el estadio Norberto Tomaghello.

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Los dos equipos buscarán recuperarse de recientes golpes y encontrar en el certamen federal una oportunidad para volver a ser protagonistas.

El conjunto dirigido por Martín Palermo atraviesa un presente complicado. Tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y lejos de los puestos de clasificación a los playoffs del Torneo Clausura, el Calamar apuesta fuerte por la Copa Argentina para sostener sus aspiraciones en la temporada.

Del otro lado estará Estudiantes, que viene de perder 3-1 frente a Rosario Central en el estadio Madre de Ciudades por la Supercopa Internacional. El equipo conducido por Alexander Medina también se encuentra fuera de los primeros ocho lugares de su zona en el torneo local y buscará volver a instalarse en una instancia decisiva de eliminación directa.

Probable formación de Platense

Juan Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Guido Mainero, Bautista Merlini o Franco Zapiola, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda.

DT: Martín Palermo.

Posible formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Edwuin Cetré o Fabricio Pérez; Adolfo Gaich.

DT: Alexander Medina.

Hora, TV y datos del partido

El encuentro comenzará a las 21.15 y será televisado por TyC Sports. Facundo Tello será el árbitro principal, mientras que Nicolás Ramírez estará a cargo del VAR.

TEMAS Club Atlético Platense Club Estudiantes de La Plata Copa Argentina
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